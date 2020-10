Abandono de mascotas ha aumentado al doble durante pandemia

Irapuato/Celaya.- Los abandonos de mascotas siguen aumentando en Irapuato, señaló William Perales, presidente de la asociación De Corazón a Corazón Salvemos Irapuato, quien ha notado un incremento del doble, pues antes de la pandemia hacían un rescate diario y ahora realizan dos o tres.

El rescatista mencionó que los reportes de animales abandonados también han tenido un aumento, pues anteriormente reunían entre 30 llamadas al día y ahora tienen hasta 60.

Van en aumento los abandonos, pero ahora ya no son en lugares donde hay población, ahora los están echando a los cerros, en carreteras, en parques industriales, en las afueras y hasta en fincas abandonadas y eso no se vale, porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando”, dijo.