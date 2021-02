Abarrotan ambulantes la Miguel Alemán

El incremento del comercio informal en las banquetas y cruceros de la Avenida Miguel Alemán se ha convertido para muchos en un dolor de cabeza debido a que al caminar por esta zona las mercancías exhibidas en mesas, vitrinas y el piso dificultan el paso.

AM realizó un recorrido por la Avenida Miguel Alemán, desde el tramo que inicia en el bulevar Mariano Escobedo hasta el bulevar Adolfo López Mateos y que comprende las calles Constitución, Reforma, Belisario Domínguez, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y Álvaro Obregón.

En ambas aceras de este tramo, este jueves se contabilizaron 86 puestos ambulantes, en la calle Belisario Domínguez de Avenida Miguel Alemán hacia la calle Ignacio Comonfort, 17 y en la Josefa Ortiz de Domínguez, a un costado del Mercado Aldama, 15.

Algunos comerciantes dijeron que al no contar con permiso para vender buscan cualquier espacio libre de la vía pública, sin embargo reconocieron que sus puestos improvisados obstruyen el paso y algunos al colocar sombrillas y lonas tapan la fachada o vista de negocios establecidos.

Con una silla plegable, una mochila y un trozo de tela, Lucio Moreno Muñoz llegó el miércoles poco después de las 11:30 de la mañana a la Avenida Miguel Alemán, se instaló afuera de una tienda Oxxo donde desde hace poco tiempo vende relojes y cargadores para celular.

Él como otros comerciantes exhibe su mercancía sobre una tela en el piso, el hombre platicó que diario vende en este lugar hasta las 5 de la tarde.

"En esta zona no hay permiso para vender pero como estoy desempleado hay que buscar de dónde sacar para un taco, soy cortador de piel, siempre me he dedicado al calzado y ahorita trato de vender lo que caiga. Hay días que sacó 80 pesos, a veces más pero así es el comercio.

Sí sabe uno que estorba al ser banqueta, trato de ponerme lo más pegado a la pared para no estorbar, pero también el problema es que mucha gente viene en bicicleta y así pasan por la banqueta", comentó.

De 10 de la mañana a 6 de la tarde, Emmanuel vende herramienta, sombreros, cachuchas y cubrebocas afuera del centro de salud Miguel Alemán, la barda del lugar le sirve para colgar parte de su mercancía, la otra la acomoda en el piso.

"Aquí está uno con la incertidumbre de que llegue reglamentos y nos infraccione pero tenemos que salir a buscar el sustento".

"Yo no estorbo mucho, pero al lado del mercado y afuera del Descargue Estrella hay muchos puestos que sí estorban y nadie les dice nada y a uno que está en la orilla nos están apretando más. Cuando voy a los tanguis, los inspectores sí me cobran cuota, pero aquí no", señaló.

Por otro lado, Víctor Manuel quien desde hace 7 años vende fruta a pesar de que renta un local frente al puente peatonal, pasando la calle Belisario Domínguez también instala una mesa con frutas en la banqueta debajo de las escaleras del puente.

"Sé que no tenemos permiso para vender en la calle, pero de todos modos la antigüedad ya cuenta. A veces hay operativo y nos tenemos que quitar, me han retirado una o dos cajitas de mercancía".

"Estamos mal y me cuento yo también porque obstruimos el paso y le quitamos visibilidad a los negocios con nuestras lonas y sombrillas, pero está muy difícil la situación y necesitamos sobrevivir", manifestó.

"Para todos tiene que salir el sol"

Para vender calzado y accesorios de electrónica, José Alejandro Robledo renta un local desde hace 5 años, a él, los comerciantes ambulantes no le perjudican, pues consideró que son personas que también necesitan trabajar.

"Ha aumentado el comercio ambulante, pero ahora sí que para todos tiene que salir el sol, a mí no me afectan en nada.

Los inspectores sí vienen a checar pero de cualquier manera las personas que no tienen el permiso necesitan trabajar porque en casi un año de pandemia las autoridades no han venido a ofrecer un apoyo", platicó.

Suman 652 infracciones

Hasta ahora, el incremento del ambulantaje en la Avenida Miguel Alemán no es un problema grave y que esté desbordado.

Así lo aseguró, el director de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra Rocha quien detalló que en lo que va del año se han levantado 652 infracciones por vender sin permiso en dicha zona, de estas 419 en enero y 233 en febrero.

Durante 2020, en toda la ciudad se levantaron 5 mil 2 infracciones por este motivo, el monto de lo recaudado fue de 403 mil 142.26 pesos.

La multa mínima es una UMA, es decir de 89.62 pesos y la máxima es de mil 75.44 pesos, lo correspondiente a 12 UMAS.

"Apenas este último mes hemos visto este crecimiento de personas que se ponen sin permiso, algo fuera de lo común porque llega gente incluso de forma espontánea a sacar sus cositas a vender y hasta ahorita no considero este aumento grave pero tenemos que estar muy al pendiente", afirmó.

Debido a que algunas personas acuden a vender de forma provisional y si no concretan ventas se retiran, el funcionario explicó que no se tiene un registro exacto de cuántos comerciantes ambulantes usan esta zona.

"¿Qué estamos haciendo? Estamos orientando a estas personas, algunas han ido a las oficinas de Comercio y Consumo y otras se retiran y ya no regresan, nosotros tenemos abierta la puerta para ayudarlos y decirles dónde sí se puede", aseveró.

Piden autorización para vender cerca de sus casas

Las solicitudes de nuevos permisos para vender en la calle incrementaron 20% en relación a 2020, los solicitantes buscan la autorización para vender afuera o en la esquina de su casa para evitar gastos de traslado.

Entre enero y febrero, la Dirección de Comercio y Consumo recibió 52, de las cuales 34 corresponden a enero y 18 a febrero, más del 50% son viables pero no se han liberado los permisos debido al semáforo rojo.

La colonia que generó el mayor número fue Delta con siete, seguido de San Felipe de Jesús y la Industrial también con tres, el resto corresponde a Villas de San Juan, Villas de la Luz, El Retiro, Fraccionamiento Hidalgo y Ciudad Aurora.

"Pasando a semáforo naranja se liberarían estos permisos si la colonia donde nos solicitan no tiene altos contagios de COVID-19 y si no se afecta el paso peatonal y la circulación vehicular no es complicada por supuesto que ahí se les va a autorizar", sostuvo el director de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra Rocha.