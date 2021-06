En Guanajuato, médicos conservan su derecho a negarse al aborto 

León, Guanajuato - El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Guanajuato (SNTSA), indicó que el personal médico sigue conservando su derecho a negarse a practicar un aborto, siempre y cuando la institución médica garantice el procedmiento por otras vías.

Respecto a la actualización de “Lineamientos Técnicos para la atención del Aborto Seguro en México”, José Martín Cano Martínez, dirigente estatal del SNTSA, precisó que debe analizarse a profundidad la naturaleza legal del documento.

El médico no pierde su derecho a objetar, sin embargo las instituciones médicas de la Secretaría de Salud Mexicana, las cuales están obligadas a realizarlo y de igual forma obligatorio practicarlo para el caso de los médicos y enfermeras, salvo que expresen la objeción de conciencia, lo cual los exime de llevarlo a cabo, debiendo la institución de salud trasladar a la paciente a otra unidad donde se cuente con personal que no sea objetor de conciencia”, explicó el dirigente.

“Nuestro compromiso es primordial con la sociedad, pero también respetamos ideologías, creencias y religiones que se puedan presentar en este tipo de procedimientos, siempre hemos permanecido en la línea del estado de derecho”, concluyó.

Verónica Cruz, directora del colectivo en defensa de los derechos de las mujeres, Las Libres, considera que esta nueva publicación sobre la atención del Aborto Seguro en México, no representa un avance en materia de derechos de la mujere, debido a que ya existían dichos lineamientos en la ley desde el 2016, establecidos en la norma 046 del sector salud.

Esto no hubiera sido necesario si desde años atrás el Estado mexicano hubiera hecho su parte, estos lineamientos lo están sacando de nuevo porque la gran mayoría de las mujeres mexicanas no saben que tienen este derecho, además de que la Secretaría de Salud Pública no ha hecho lo suficiente para que se garantice este procedimiento”.