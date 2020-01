Abren debate baños mixtos en Universidad de Guanajuato

León, Guanajuato.- Para evitar discriminación y generar equidad de género, se abrieron dos baños mixtos en las instalaciones del Campus León de la Universidad de Guanajuato (UG).

Como parte de las peticiones de la comunidad estudiantil, desde el pasado 21 de enero se habilitaron dos de los nueve sanitarios del plantel para uso tanto de mujeres como de hombres.

Algunas estudiantes del plantel manifestaron no estar conformes con este cambio, porque aseguraron no sentirse en confianza para hacer uso de estos baños.

A mí sí me incomoda un poco, porque ayer entré al baño y estaban dos chavos ahí; la verdad se siente un poco embarazoso porque una se acostumbró a ver puras mujeres en el baño y no pensé que al salir me los iba a encontrar a ellos”, comentó la joven estudiante Fernanda.