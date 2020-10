Abrirán locales del Mercado de la Fresa el 30 de octubre

Irapuato.- Los locales comerciales del Mercado de la Fresa en Irapuato abrirán formalmente el próximo 30 de octubre, aunque desde principios de esta semana algunos productores de la frutilla ya comercializan el producto en el lugar.

Desde febrero de 2014, los integrantes de la Asociación Pro Mercado de la Fresa esperan poder comercializar su producto en este parador turístico, ubicado en la carretera Irapuato-Abasolo.

El señor León, integrante de la Asociación señaló que ya preparan el protocolo para recibir a los ciudadanos y turistas que busquen comprar sus productos, a fin de que su visita sea segura ante la emergencia sanitaria por coronavirus.

A partir del 30 de octubre en el acceso al parador se colocará un túnel sanitizante, se entregará alcohol en gel, en cada local comercial se señalizarán los espacios y el uso de cubrebocas será obligatorio, además de se respetará la sana distancia.

Comentó que los 70 locales comerciales ya están asignados y listos para usarse, aunque continúa la construcción de algunos espacios más y se espera que también se construya una barda perimetral.

El lunes llegaron clientes por media tonelada, como es media semana es muy poca gente, pero si se van a abrir todos los locales, ya están (...) ahorita no nos juntamos todos por lo de la pandemia, el lunes llegamos muchos pero en Presidencia nos dijeron que no, que no podíamos por la sana distancia y se fueron algunos, se amontona la gente, vinieron a vender otros y se fueron”, compartió.