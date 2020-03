Acata Inegi medidas tras declaratoria de emergencia sanitaria

León, Guanajuato.- El Inegi determinó postergan hasta nuevo aviso todas las encuestas que involucran la interacción cara a cara entre las personas, así como los censos domiciliarios que se estuvieron llevando a cabo hasta el pasado lunes.

En el Inegi seguirán haciendo cuestionamientos a través de Internet.

La etapa de verificación se pospone hasta nuevo aviso y continuará el seguimiento remoto de cerca de un millón de invitaciones a responder el cuestionario censal por internet. A su vez, el operativo de cobertura del Censo programado a partir del 27 de abril, queda cancelando.

La mayorías de los encuestadores realizaba sus labor sin protección alguna, y también ponían en riesgo a los ciudadanos, como el caso de Sandra N. quien el lunes pasado llevó a cabo el último censo en Brisas del Carmen.

No nos han dado ni gel, ni mascarillas. Ya muchos nos quejamos, pero si no hacemos el trabajo no nos pagan el día”, señaló la joven.