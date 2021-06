San Francisco del Rincón, Guanajuato - Como todos los días J Guadalupe de 75 años salió a caminar, pero hoy ya no regresó a casa; un vehículo lo arrolló y quedó sobre la calle sin vida.

La tragedia ocurrió alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles, sobre la calle Santa Rosa, en la comunidad de San Cristóbal.

Sus vecinos vieron el cuerpo sobre la calle

Vecinos que vieron al hombre tirado pidieron ayuda al Sistema de Emergencias 911. Del responsable del accidente no se sabe, pues los vecinos dicen que no se detuvo y no hay datos del vehículo.

Al lugar llegaron familiares de J Guadalupe y confirmaron la trágica noticia.

Los paramédicos de Cruz Roja, notificaron el deceso y el cuerpo fue cubierto con una cobija y la calle fue acordonada. Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la situación.