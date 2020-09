Accidentes pueden ser causados por estrés, dicen abogados

Celaya.- Abogados de Celaya consideran que la cifra de homicidios culposos en Guanajuato es alarmante y éstos pueden ser generados por distracciones causadas por estrés.

Víctor García, presidente del Colegio de Abogados de ese municipio, expresó que cuestiones económicas generan estrés que causa accidentes.

La cifra es alarmante, en forma personal no lo atribuyo a terceros, la causa real que alcanzo a contemplar, son las causas de tipo emocional y económico que estamos viendo en esta fecha, todos los ciudadanos en general, que esto se traduce en un problema mental que se llama estrés"

“Esto trae por consecuencia que uno ante las prisas, la distracción, la presión que tienes como persona, es un estado emocional muy fuerte, donde influye los factores la falta de precaución y cuidado que debemos tener tanto trasuntes, o gente que maneja un vehículos de motor”, comentó.

Expresó que se debe realizar un programa de educación vial.

“Uno cruza con prisa o la presión que uno trae, no es atribuir una situación, aquí debemos atribuir que la Dirección de Tránsito y regidores hicieran un programa de educación vial, se atendiera a un programa muy especial que se debe trabajar en estos casos pandémicos", dijo.

Los homicidios culposos en Guanajuato han aumentado exponencialmente.

Por otro lado Estela Bailón, presidenta del Colegio de Juristas de Celaya, dijo que se debe considerar el asunto de los homicidios culposos.

“Son aquellos homicidios que no tienen intención, dolo o mala fe de ser ocasionados, pero se dan por cuestiones accidentales, por cuestiones de causalidades; esto de alguna manera tuviera que ver con situaciones de distracción, de no tener atención, de no tener cuidado con las cosas que haces o con las que no haces.

“Se dan en ocasiones por omisión, no solo por comisión, sino por omisión, puede ser que la consideración de este alto índice sea por la falta de atención y cuidado de la sociedad, y esto aunado a la falta de prevención que pueda darse por cuestiones de gobierno, no sólo en cuestión municipal, sino autoridad estatal y federal, se puede dar en estos ámbitos de competencias”, comentó.

Explicó que debe haber una coordinación para ir a la baja en estos delitos.

Mientras no haya una debida adecuada coordinación y colaboración entre los tres niveles de gobierno vamos a tener que seguir cargando con un número no agradable que coloca a Guanajuato a nivel nacional, de delitos, en este caso culposos, coincido que los dolosos bajaron un porcentaje, no muy considerable pero sí bajó la cuestión de delitos dolosos”