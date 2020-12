Aconseja Alcalde de Irapuato a candidatos: “deben entender que es un compromiso fuerte”

Irapuato.- Quienes aspiren a la Presidencia Municipal de Irapuato, sean independientes o por partido político, deben entender que este cargo no es un día de paseo, sino un compromiso muy fuerte, señaló el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Tras darse a conocer que dos ciudadanos irapuatenses presentaron su carta intención para buscar una candidatura independiente, el Alcalde indicó que es bueno que exista la participación y el interés por servir a Irapuato.

Ortiz Gutiérrez dijo que a él no le toca juzgar si son buenos los perfiles que buscan ocupar este cargo, pues es una acción que le corresponde a la ciudadanía, quienes deberán ser maduros el día de la votación.

Que no se dejen ir por promesas falsas, por proyectos totalmente inviables, sino que analicen correctamente cómo deben de ser las cosas”, enfatizó.

Consideró que la ciudadanía no ha perdido la confianza en los partidos políticos, por lo menos en Guanajuato, y aunque no todos los casos se han hecho cosas correctas, dijo que los partidos son garantía de instituciones confiables, con buenos cuadros y perfiles capacitados.

El Alcalde señaló que los funcionarios públicos que busquen un cargo de elección popular deberán entregar sus cargos con un mes de anticipación al inicio de las campañas electorales del 2021.

El que quiera chambear tiene todo el apoyo, el que quiera irse a una campaña, nada más que si tendría que renunciar, la verdad es que el partido tiene fechas y el propio instituto tiene las suyas (...) un poco antes para que puedan entregar debidamente el cargo, hasta ahorita no he tenido ninguno que se me haya acercado para contender, estamos tranquilos”, finalizó.