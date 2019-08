Activan Alerta AMBER por irapuatenses desaparecidos

Irapuato.- Tres menores, de 7, 8 y 13 años desaparecieron en Irapuato la tarde de este domingo luego de ser vistos en un show de payasos en la Plaza del Artista. Mediante redes sociales y con ayuda de trabajadores de la plataforma Uber y Uber Eats se difundió la información para dar con su paradero; asimismo, se activó la Alerta AMBER para dar con su localización.

Los menores fueron identificados como Luz María y Daniel Corona Mejía, de 8 y 7 años, respectivamente, quienes son hermanos. Además de Francisca Guadalupe Solís Hernández de 13 años.

En la página de Facebook “Desaparecidos Irapuato”, se solicitó la ayuda de la ciudadanía para encontrar a los menores, refieren que los dos hermanos salieron de su domicilio a las 6 de la tarde de la calle Xicoténcatl en el Barrio de la Salud en compañía de su vecina Francisca.

“Al rato regresan”

La madre de los hermanitos desaparecidos pegó la fotografía de los menores en el Tótem. Foto: staff am.

Xóchil Marisol, madre de los niños de 7 y 8 años, platicó que, como todos los días, sus dos hijos fueron alrededor de las 3 de la tarde a jugar a casa de su vecina Francisca, sin embargo, dijo que antes de las 5 de la tarde envió a su tercer hijo de 13 años a buscar a sus hermanos, pero no había nadie en la casa.

Más tarde, encontraron a la mamá de la menor de 13 años, quien señaló que tampoco encontraba a su hija.

“Su mamá me dijo, ‘al rato regresan, así se sale mi hija y después regresa’. Mis hijos los quiero de regreso, no se cómo pero los tengo que encontrar. Lo que más me preocupa es que la muchachita esta según tenía novio y ya en otras ocasiones se había ido, incluso una vez comentó que su mamá le pegaba mucho y un día que no aguantara, se iba a ir lejos” explicó la madre entre llanto.

Tuvieron falsa alarma

La madre de los 2 hermanos, familiares y al menos 450 unidades de Uber y Uber Eats se unieron para buscar a los pequeños Luz María y Daniel. Se dispersaron por toda la ciudad repartiendo volantes y pegando carteles.

Conductores de Uber y Uber Eats apoyaron a la búsqueda. Foto: staff am.

En la plaza de Los Fundadores y atrio del Hospitalito también fueron entregados los volantes con la información de los menores, mientras que otros fueron pegados en el Tótem.

Los familiares refirieron que a través de mensajes y llamadas fueron informados que a las 10 de la noche los niños fueron vistos en la Plaza del Artista, mientras que otra persona les señaló que alrededor de las 12 los vieron por la avenida Revolución, esquina con 5 de Mayo, en compañía de una mujer. Y a las 8 de la mañana un hombre los vio caminando por el bulevar Solidaridad, a la altura de Hospital Militar, donde la niña de 13 años iba de la mano de otro adolescente de aproximadamente 17 años.

La mañana de este lunes, recibimos un reporte que en la colonia Santa Julia aparentemente vieron entrar a una casa a los niños, de inmediato se implementó un operativo, todo fue una falsa alarma. Todos los policías de Irapuato ya saben del caso y toda la Secretaría de Seguridad está apoyando en la búsqueda”, informó Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad Ciudadana.

Activan Alerta AMBER

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de los menores Francisca Guadalupe Solís Hernández,Luz María y Daniel Corona Mejía de 13, 8 y 7 años de edad, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlos! pic.twitter.com/I0VPA9J56P — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) 6 de agosto de 2019

Alrededor de las 8:45 de la noche se activó la Alerta AMBER para localizar a los 3 menores.

A través de las redes sociales oficiales de Alerta Amber se dio a conocer la información de los menores, señalando que Francisca Guadalupe tiene cabello lacio y largo de color negro, sus ojos son café obscuro y alargados y mide aproximadamente 1.20 metros, además tiene un lunar negro en la espalda baja y una mancha roja en la nariz.

Luz María Corona es de cabello negro, ondulado y corto, sus ojos son grandes y café oscuro, mide aproximadamente 1.10 metros y pesa 23 kilos. No tiene ninguna seña particular.

Mientras que Daniel Corona tiene cabello lacio, corto y castaño oscuro, mide alrededor de 1.20 metros y pesa 20 kilos, además tiene una cicatriz arriba de la ceja del lado derecho.

Cualquier información acerca de su paradero llamar al teléfono 462 303 6010, con la señora Elisa.



