Acuerda Fiscalización no celebrar posadas y estarán pendientes de eventos masivos

Celaya.- Para evitar la congregación masiva de personas por las celebraciones decembrinas, la dirección de Fiscalización se reunió con párrocos para que no se lleven a cabo festejos del 12 de diciembre ni posadas.

Hemos estado exhortando a la ciudadanía para que no celebre posadas, y no se estén llevando a cabo eventos masivos. Estaremos al pendiente si nos reportan en tiempo y forma si va a haber un evento no se haga o impedir que se instalen los escenarios o los puestos” comentó la directora de Fiscalización Azucena Arredondo.