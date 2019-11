Acumula 28 faltas, pero Ernesto Prieto se considera ‘de los diputados más productivos’

Guanajuato capital.- Aunque acumula más de 28 faltas a comisiones y sesiones de Pleno, algunas de ellas no justificadas, Ernesto Prieto Gallardo se considera uno de los diputados locales más productivos de la actual Legislatura.

Desde mi punto de vista no es sólo asistiendo a una sesión, sino generando en este caso productos legislativos o propuestas de productos, iniciativas, reformas, modificaciones a la ley, en beneficio de las y los guanajuatenses y en ese sentido creo que pocos diputados podrían jactarse o presumir que hayan presentado más iniciativas, más exhortos o posicionamientos en tribuna que un servidor”, dijo.

Al ser cuestionado sobre sus reiteradas inasistencias, aseguró que se han dado por compromisos personas o temas de salud, sin embargo, comprometió que ya no faltará para evitar que sus adversarios políticos sigan dañando su imagen.

El compromiso de un servidor para que ya no se esté buscando afectar mi imagen porque mis adversarios políticos tanto al interior, pero sobre todo al exterior de Morena, hablan de que no vengo, de que no asisto, bueno eso es relativamente, es impreciso”, señaló.

Sostuvo que desde el arranque de las Legislatura hasta la fecha ha presentado 18 iniciativas, 13 puntos de acuerdo y ha hecho aproximadamente 28 posicionamientos.

“...esto desde mi punto de vista me posiciona como uno de los diputados más productivos de esta legislatura sino es que el más...no tengo los datos de otros compañeros míos legisladores, no voy a hacer comparaciones creo que no es correcto, creo que cada quien hace lo que considera que tiene que hacer”, enfatizó.

De acuerdo con estadísticas de la página oficial del Poder Legislativo, Prieto Gallardo acumula alrededor de 28 faltas a comisiones y sesiones de Pleno. La Ley Orgánica del Poder Legislativo prevé descuentos a la dieta de los legisladores por inasistencias no justificadas.

Según las estadísticas publicadas en la página del Congreso local tiene 108 asistencias a comisiones, sesiones de pleno, sesiones extraordinarias y reuniones de comisión permanente, pero también acumula 24 faltas justificadas y cuatro inasistencias (es decir, reuniones en las que no entregó justificante).