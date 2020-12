Acumula Fiscalía 42 mdp en Fondo de Víctimas; no contemplan traslado a Comisión 

Guanajuato.- Entre 2007 y 2018 la Fiscalía General del Estado acumuló más de 42 millones de pesos en el Fondo para la Atención y el Apoyo a Víctimas y a los Ofendidos del Delito, pero no se contempla el traslado de estos recursos a la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas.

Su titular Jaime Rochín del Rincón considera que en este caso la FGE debería asumir algunas responsabilidades mientras la comisión tiene los recursos suficientes para cumplir sus funciones.

“Hay varias salidas: una puede ser esa que algunos recursos que estén destinados en la Fiscalía no solo en el fondo quizá en la operación para atención a víctimas pasen a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y pueda nacer como un órgano fuerte, fortalecido en el ejercicio y en el respeto a los derechos de las víctimas”, señaló.

Si esto no puede ser, habría que encontrar la manera en que la fiscalía, mientras la comisión no tenga los recursos ni las capacidades humanas presupuestales y los recursos humanos suficientes, que la Fiscalía ejerza todavía algunos casos de representación jurídica de las víctimas e incluso del fondo, esa podría ser una segunda alternativa si esta primera no prospera”, planteó Rochín del Rincón.