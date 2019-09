Acusa Alcaldesa a regidores de poner en peligro su vida

Salamanca.- Con el argumento de que pusieron en riesgo su vida y la de su familia, por hacer público que utiliza una camioneta blindada de la empresa Soluciones Móviles Hidalgo (SMH), la Alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz aseguró que solicitó a la Contraloría Municipal realizar una investigación en contra de los regidores Oscar Ignacio González Alcaraz (PRI) y Gerardo José Aguirre Cortés (Independiente).

La empresa SMH recibió un contrato de 36 millones de pesos de forma directa para suministrar e instalar 22 mil luminarias al municipio en marzo pasado y unas semanas después la Alcaldesa comenzó a utilizar la camioneta sin informar al Cabildo.

Y es que el Acta 18/2019 de la Segunda Sesión Privada del cabildo salmantino, realizada el pasado 30 de agosto, se hizo pública en Internet a pesar de ser un documento de carácter estrictamente privado.

En la sesión la Presidenta Municipal justificó la reserva de la información relacionada con la camioneta Suburban 2019, ya que al darse a conocer vulnerarían derechos humanos como el de la seguridad, por el cargo que desempeña.

Es muy delicado el hecho de que en la pasada vigésima primera sesión ordinaria del Ayuntamiento, el Regidor Óscar Ignacio González Alcaraz, de manera dolosa se haya dispuesto a hacer pública información con carácter de RESERVADA, de conformidad con el acuerdo de reserva número 01/2019, de fecha 25 de enero de 2019, en tanto que la misma tiene relación con mi seguridad personal y con la de mi familia, por lo que, aunado a que incurre en un grave desacato en violentar lo que la ley dispone, ignorándola totalmente y haciendo pública la misma, está generando contra de mi persona y de mi familia un perjuicio severo, ya que filtra detalles muy precisos de la seguridad a que como Alcaldesa tengo derecho, por lo que lo hago directamente responsable de cualquier daño que se llegue a ocasionar a mi persona o a mi familia con motivo de sus irresponsables declaraciones, hasta sus últimas consecuencias”, expuso en la sesión de cabildo.

Añadió que este hecho conlleva la comisión del delito del ejercicio ilícito del servicio público de conformidad con lo establecido por el artículo 253-a del Código Penal del Estado de Guanajuato, al no respetar el carácter de reserva que la Ley le da a cierta información.

Revela amenazas

Aseguró que los regidores incurrieron en un acto grave al dar detalles del vehículo que utiliza, porque desconocen las amenazas de las cuales ha sido objeto luego de asumir el cargo como Alcaldesa de Salamanca.

De verdad yo se los digo, se los digo ahora sí como persona ni siquiera como Alcaldesa, no es sencillo, no es fácil, ustedes no saben, no se dan ni una idea del tamaño de la responsabilidad y de todos los problemas de inseguridad que existen, ustedes no han sido… No han sido ustedes amenazados públicamente, ustedes no saben las cosas que yo estoy viviendo e hicieron público inclusive el tipo de lo que tiene la camioneta, eso no es posible, aunque diga que no regidor, usted cometió un delito y me parece verdaderamente increíble que esté viendo de manera muy simple, muy sencilla y por arriba de la ley algo que es tan grave, porque usted no ha sido ni siquiera amenazado, usted no sabe lo que es estar sentado en este punto y estar viviendo lo que estoy viviendo y quiero decirles que este es un compromiso y además es una mortificación”.

Mencionó que el 25 de agosto recibió 20 llamadas del Secretario de Gobierno (Luis Ernesto Ayala) para informarle que había “problemas” en la colonia donde vive y por este motivo le fueron asignadas dos camionetas de las Fuerzas Especiales de Seguridad Pública del Estado, además de contar con una camioneta escolta de la Gendarmería Nacional.

Ahorita hay dos camionetas de la FSPE dentro de la colonia, ya los vecinos están con la mortificación de qué está pasando, traigo una camioneta de la Gendarmería que no es por mi linda cara, se los aseguro, porque es federal y todo el tiempo me sigue a donde sea; por Dios, o sea, yo no sé hasta dónde llega el tamaño de los que ustedes quieran hacer de verdad, están poniendo en riesgo mi vida, mi seguridad, porque esto no es tan sencillo y sí me parece muy lamentable que en vez de estarse burlando, regidor, asuma su responsabilidad y yo le pido respeto en este sentido, que respete la ley a quienes han hecho pública esa situación”, sostuvo la Presidenta.

Rechaza acusación

El regidor del PRI Oscar Ignacio González Alcaraz rechazó las acusaciones de la alcaldesa Beatriz Hernández y sostuvo no conoce el blindaje de la camioneta que utiliza.

Nunca se dio detalles del blindaje, y a la fecha desconozco cuál es, además dice que la información la obtuve por ser regidor lo cual también es una mentira”, aseguró.

Mencionó que filtrar el acta de la Segunda Sesión Privada del 30 de agosto en la que se tocó el tema de la camioneta propiedad de Soluciones Móviles Hidalgo (SMH), es un error grave, porque era una reunión con carácter privado.

Pues estoy esperando que me mande llamar Contraloría pero parece que solo quiso amenazarme, pues lo que proceda, además de que no es correcto que llame a sesión para esa situación, eso es algo personal que se sintió ofendida ella”, manifestó el edil priísta.

González ha sido uno de los ocho regidores que han cuestionado la opacidad en la compra de 22 mil luminarias por un monto de 36 millones de pesos a la empresa SMH.

En la sesión de cabildo privada, la alcaldesa también acuso al regidor de haber obtenido información de forma ilícita, incurriendo incluso en la comisión de un delito federal.

Quisiera hacerle una pregunta, ¿cómo obtuvo la información relativa a facturas, refacturas y cancelaciones de facturas que públicamente señaló? Porque permítame señalar que dichos movimientos (cancelación y refacturación) solamente pueden ser conocidos por parte de los interesados, es decir, por parte del emisor y del receptor de dichas facturas y, por lo que puedo ver, usted no es ninguna de esas partes, por lo que además de lo anterior, incurre en un delito federal, ya que la información ventilada se trata de información reservada, misma que solo podrá ser utilizada por la autoridad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación”, cuestionó Beatriz Hernández.

Oscar Ignacio González explicó que dicha información la obtuvo de los portales de transparencia a los cuales puede entrar cualquier ciudadano.

Nada más para aclarar que en la rueda de prensa lo único que se hizo fue consultar en el portal del Servicios de Administración Tributaria, dependiente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y del Gobierno del Estado de Morelos, sobre la veracidad de la información y del medio de la información”, concluyó.

Intercambian imputaciones

Ante los reclamos, el regidor Oscar Ignacio González negó las afirmaciones de la Presidenta y le respondió que la información que se difundió es de dominio público, además de que nunca se ha dado a conocer el grado de blindaje con que cuenta la Suburban, ni el número de personas que la custodian.

De inmediato Beatriz Hernández lo encaró y le dijo que había filtrado el tipo de blindaje a los medios de comunicación, respaldada por la regidora independiente Aida Araceli Muñoz Zetina.

González rechazó categóricamente las acusaciones de la Alcaldesa y la regidora y exigió que le demostraran en que publicación apareció.

En una entrevista usted dijo cuándo le acaban de entregar la camioneta, que su camioneta era blindada y ahora sí exijo que me diga en qué documentos dije el nivel de seguridad del blindaje de la camioneta, como lo está afirmando la regidora Aida, donde los documentos que se entregaron a la prensa por parte del medio, ahí no dice qué tipo de seguridad, como ustedes lo están asegurando, entonces exijo que me demuestren con el documento en donde dice el tipo de blindaje”.

A lo que Beatriz Hernández, refutó: “Eso lo va a demostrar usted a la autoridad competente”.

No, bueno pero se lo estoy exigiendo ahorita, porque con el dicho de ustedes, no me están demostrando nada pero si me están inculpando de algo, esa información no se entregó, el tipo de blindaje no se entregó, ni los dependientes, ni cuánta seguridad trae, eso es una mentira que están diciendo”, reclamó el regidor.

A pesar de que la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, Ángeles Ducoing Valdepeña, afirmó que la información de cómo está utilizando la camioneta debe ser pública y subirse a la Plataforma Nacional de Transparencia, Beatriz Hernández Cruz ha sido omisa.

