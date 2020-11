Acusa CROC negligencia en muerte de trabajadores de Sapal

León, Guanajuato.- Para la CROC hubo negligencia en el manejo de la planta de Sapal, que derivó en la muerte de cinco trabajadores.

Jorge Antonio Hernández Campos, secretario de capacitación y educación sindical de la CROC en el estado, además aseguró que tienen pruebas para demostrar que Sapal hace uso de empresas de outsourcing para subcontratar personal.

“Los familiares de los fallecidos manifestaron la falta de equipo y una supuesta subcontratación, porque en unos recibos de nómina que mostraron había una empresa pagadora de Toluca”, dijo.

Ayer en conferencia de prensa en las oficinas de la CROC, y con la ausencia del líder de este organismo, Antonio Hernández Navarro, señaló que no quieren mostrar el recibo de nómina por temor a represalias contra familiares.

“Somos prudentes para evitar la expulsión de algunos compañeros de los fallecidos que los mostraron y por las represalias de los dirigentes de líderes del sindicato de CTM, y de las mismas autoridades; creo que ahora es más delito reclamar los derechos de los trabajadores o mejorar las condiciones laborales que andar delinquiendo en la calle”, subrayó.

Hernández Campos manifestó que mostraron que el equipo de seguridad de Sapal es deficiente.

“Lo más lamentable es que por la complacencia y negligencia de las autoridades se enlutaron cinco familias. ¿Cuántos más quieren que mueran para tomar medidas?, no es el primer caso fatal que ocurre en Sapal”, añadió.

“¿Qué cuidan las autoridades? ¿por qué el sindicato no verifica las condiciones de seguridad e higiene al 100%?. Dejaron mucho que hacer. Si murieron los trabajadores fue por una negligencia y la Contraloría debe agilizar la investigación”, añadió.

Y subrayó que la CROC intervendrá.

“Esta vez la CROC no los va a dejar solos (a los trabajadores de Sapal); llegaremos a las instancias laborales que se tenga que llegar, vamos a estar en pie de lucha. La prudencia queda para otros tiempos”.

Jorge Antonio Hernández Campos presumió que hay corrupción entre CTM y Sapal.

“Lo que se ve no se pregunta. Desde luego la que la hay, es un trabajo de las autoridades.¿Qué es lo que tratan de ocultar?”.

También aseguró que cuentan con una acta de defunción de unos de los empleados en la que se demuestra que era menor de edad, y que mostrarán.

Finalmente dijo que pelearán ante la Juntas de Conciliación la titularidad del trabajo, anteponiendo las pésimas condiciones laborales de los empleados de Sapal.

“Vamos a tener el acercamiento para interponer un emplazamiento a huelga contra Sapal ante las autoridades laborales y demandar la firma de la titularidad del contrato colectivo; vamos a buscar la constancia de representación, como lo demanda ahora la reforma laboral y afiliar a los trabajadores de Sapal”, agregó Hernández Campos.

Lo niega líder de CTM



El líder de la CTM en Guanajuato, Hugo Varela Flores, demandó que se investigue a fondo el accidente en la planta de tratamiento de aguas residuales de Sapal, que dejó cinco trabajadores fallecidos.

Consideró que no hubo negligencia, y tampoco faltó equipo de seguridad al personal.

“La seguridad para los trabajadores no se negocia, ni por parte del sindicato ni por parte de la empresa”, dijo el también diputado local, luego de las acusaciones que presuntamente hicieran familiares de los fallecidos a líderes de la CROC.

Añadió que demandan la intervención de diversas instituciones, entre ellas el IMSS, la Contraloría y la Secretaría de Trabajo, para que se investigue y se castigue a los responsables.

“Vamos a solicitarle tanto a la Contraloría municipal, como a la Secretaría del Trabajo, al IMSS y al Ministerio Público, y si hay responsabilidad de alguien que se castigue con todo el peso de la ley, de ninguna manera se negocia la seguridad”.

Varela Flores negó que los empleados no llevaran equipo de seguridad, también rechazó que se hiciera caso omiso a las quejas y demandas de los empleados, y que se les contrate mediante outsourcing.

“No hay un outsourcing en Sapal, eran trabajadores de Sapal y donde lamentablemente falleció el responsable; en el error que cometió al mandar a ese lugar a los trabajadores pagó con su vida ese error. Son cuestiones que se tienen que investigar a fondo”, añadió Varela Flores.

“Somo los primeros en solicitar que se llegue al fondo del asunto, si hubo una falla o negligencia, como seguramente la hubo se castigue al responsable; tampoco es cierto que no contaran con equipo de seguridad, si algo tiene Sapal es que no les niega un sólo equipo de seguridad a los trabajadores”.

El líder de CTM lamentó que centrales obreras aprovechen la muerte de los trabajadores para beneficiarse.

“Tenemos un mes que Sapal opera la planta, no pueden decir que se solicitó desde hace tiempo. Buscan sacar ventaja política con la muerte de estas personas y eso no se vale, pues son cosas que no se deben de hacer, dado que es una falta de respeto para ellos y sus familiares”, subrayó Hugo Varela.