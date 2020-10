Acusa Éctor Jaime falta de atención a enfermedades crónicas

León, Guanajuato.- El Gobierno federal dejó de atender el cáncer de la infancia, cáncer de mama, cáncer de próstata, entre muchos otros padecimientos, aun cuando tenía el recurso.

Así lo revela el Informe del Seguro Popular 2019, comparando con la atención del año 2018, que presentó en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados el legislador leonés y secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Del Fondo de Gastos Catastróficos (ahora denominado Fondo de Salud para el Bienestar al desaparecer el Seguro Popular) en 2018 se gastaron siete mil 671 millones de pesos, mientras que en el 2019 solamente dispusieron de dos mil 854 millones de pesos.

El legislador federal del PAN acusó “negligencia criminal” porque, a pesar de que el Fondo de Gastos Catastróficos contaba con recursos, no se atendieron a los pacientes.

Por ejemplo, en cáncer de la infancia y la adolescencia “se rasgaban las vestiduras de que sí había medicamento y sí los atendían, pero de todos se pagaron en el 2018 mil 632, pero solamente 22 casos en el 2019, ¡qué poca madre!”, expuso.

En cáncer cérvico-uterino de dos mil 525 en 2018 a sólo 174 en el 2019. Y en cáncer de ovario de 254 a dos casos, “¡qué poca madre también!”, dijo el panista.

Este miércoles la oposición logró que Morena retirara la propuesta de desaparecer ese fondo, que actualmente se estima que cuenta con 101 mil millones de pesos en reserva.

¿Por qué la negligencia criminal de no darle a los más pobres la atención médica? Estos son los hechos y por eso no queremos que se quite el fondo”, remató.