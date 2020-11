Acusa Malú red de protección para acusado de abusar de niño en escuela

León, Guanajuato.- La senadora Malú Mícher acusó que hay una red de protección para evitar que Roberto Grijalva sea arrestado y sentenciado por el presunto abuso sexual del que lo acusan.

Papás de un niño de 8 años lo denunciaron penalmente, por hechos ocurridos cuando era director del colegio Liceo de León.

La legisladora señaló que Grijalva utiliza sus relaciones políticas y las de su familia simpatizante panista para eludir la justicia.

Agregó que ni el fiscal Carlos Zamarripa ni el gobernador Diego Rodríguez han tenido voluntad para presionar para que se resuelva el caso, debido al pasado de Grijalva como funcionario estatal en el sexenio de Miguel Márquez Márquez, y a la influencia de los familiares empresarios de su esposa, que además son fundadores del Liceo de León.

“Es un caso que deja que desear por muchas razones. La primera es porque no es posible que los papás, María y Carlos, sigan pidiendo justicia para su hijo. Hace meses comentamos con la maestra Tere Palomino sobre este caso porque sospechaban los padres que no lo van a detener, y la segunda razón por la que huele mal este caso es porque no se ha expedido una ficha roja en virtud de que pudiera huir al extranjero”, dijo la senadora a AM.

Malú Mícher señaló que las autoridades deben actuar y dar la justicia que merecen el menor y su familia. Además, añadió, posiblemente hay otra víctima que acusa a Roberto Grijalva por agresión sexual.

Esto es muy grave porque quiere decir que no hay justicia para los menores ni para las menores en Guanajuato, y que lo que sí prevalece son los amiguismos, el tráfico de influencias”.

Sobre los dueños de la escuela, familiares de la esposa de Roberto Grijalva, dijo que son “muy amigos del PAN y del Gobernador y del ex gobernador Márquez. Aquí hay tráfico de influencias, aquí hay impunidad y se está poniendo bajo sospecha lo dicho por el niño poniendo en riesgo su seguridad y bienestar y también el de la familia”, dijo la senadora.