Acusa Morena a Gobierno del Estado de desatender seguridad

Apaseo el Alto.- La senadora Antares Vázquez y el diputado local Raúl Márquez Albo, ambos morenistas, acusaron al Gobierno del Estado de ignorar los problemas de inseguridad de los municipios gobernados por Morena.

El Gobernador parece haberse olvidado que en Guanajuato no hay 41 municipios; hay 46, y en Apaseo ni en Acámbaro y en Salamanca no hay apoyo alguno, sino por el contrario, en Salamanca se ha dedicado a hacer un golpeteo mediático”.

Así consideró la senadora, sobre el clamor al gobernador de la presidenta municipal de Apaseo El Alto, Carmen Ortiz Terrazas, hecho en un video el viernes para que se esclarezca el homicidio de 9 funcionarios públicos de ese municipio en los más de dos años que lleva la actual administración municipal.

Por lo que le dio su apoyo total a la alcaldesa, en entrevista con AM.

“Y a pesar de las llamadas desesperadas de Carmen no ha habido respuesta. Desde el día que tomó protesta le asesinaron al Director de Tránsito y no había policía municipal porque existía el Mando Único y no hubo ni siquiera una llamada de Gobierno del Estado, ella logró contactar al Secretario de Gobierno 15 días después.

Sólo ha habido obstaculización de parte del Gobierno del Estado, Carmen ha tenido que acudir a otros estados para capacitar y conformar a su policía”, señaló la senadora.

Añadió que en Apaseo El Alto, el Gobierno del Estado está ausente, la Fiscalía del Estado está ausente, la Secretaría de Seguridad está ausente, “a pesar de que (Carlos) Zamarripa dice que el 95% de los homicidios se han resuelto, yo no veo ninguno”.

Afirmó que en el municipio priva la impunidad, pues no ha sido resuelto ninguno de los 10 asesinatos, 9 de funcionarios públicos más el del esposo de la actual alcaldesa, José Remedios Aguirre, cometido cuando era candidato de Morena a la Presidencia Municipal, además de que hay otro más desaparecido y un estudiante de servicio social en las mismas condiciones.

Y no hay un solo ‘Jesús te ayude’ por parte de Gobierno del Estado”, reprochó.

“No mueven un dedo”

El diputado local Raúl Márquez Albo calificó el desdén del Gobierno del Estado como “un asunto partidista hacia los municipios de Morena, porque no mueve un dedo” en ellos.

Se mostró en total acuerdo con la exigencia de la presidenta municipal de Apaseo El Alto, pues dijo que ese municipio está abandonado y no tiene ningún tipo de apoyo. Esto, también en entrevista con AM.

“Yo he hablado con ella (Carmen Ortiz) , se ha acercado en varias ocasiones al Secretario de Gobierno y al Gobernador. El Gobierno del Estado tiene que ser solidario.

A su esposo, van a ser tres años en pocos meses que lo mataron y ese crimen se ha quedado en la oscuridad”.

Alma Alcaraz, presidenta estatal de Morena, se sumó a la exigencia hacia la Fiscalía para que se esclarezcan los 9 asesinatos de funcionarios municipales en Apaseo El Alto.

Nosotros apoyamos al 100% la petición que hace Carmelita de Apaseo El Alto y exigimos, pero desde entonces hemos estado exigiendo el esclarecimiento de estos 10 asesinatos. Y que no se revictimice, pero la responsabilidad de las investigaciones es de la Fiscalía del Estado, que presume sus cifras pero estos casos no los ha esclarecido”.

Por lo que se unió al llamado que hace Ortiz en las redes sociales de que todos esos casos se esclarezcan.

Que se pongan a hacer su trabajo y que esa unión que se tiene en el Estado, hay una especie de crecimiento del crimen organizado, que dejen de estar de alcahuetes el Gobernador del Estado y que trabajen por el bien de la ciudadanía de Guanajuato”, demandó.

MCMH