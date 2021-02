Acusa PAN al Gobierno Federal de entregar apoyos a fallecidos

León, Guanajuato.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en tres programas sociales del Gobierno Federal se entregaron recursos a personas muertas en todo el país, incluso desde hace muchos años.

Esto, en la revisión de la Cuenta Pública de la Federación de 2019.

Así lo dio a conocer Eduardo López Mares, presidente estatal interino del PAN, en conferencia de prensa.

Ahí detalló que el Banco del Bienestar detectó pagos a adultos mayores por 983 millones de pesos que no pueden demostrar con ningún documento porque todos carecían de CURP.

En otros casos, encontraron 511 beneficiarios en donde hay duplicidad por varios millones de pesos, cuya cantidad no precisó.

Encontraron que entregaron 872 mil pesos a 234 personas que aparecían como beneficiarios de personas que habían fallecido entre 1977 y 2018.

“Por eso nosotros señalamos estas irregularidades y no las vamos a callar”, sostuvo López Mares.

Agregó que en el programa 'Becas Benito Juárez' entregaron becas a 72 personas donde los beneficiarios ya habían fallecido.

Los programas estelares son opacos, no cuentan con reglas de operación. Esta es la forma en que el Gobierno Federal está tirando a la basura, o quizá a sus bolsillos, porque no hay nada de transparencia, el dinero, de todas y todos los mexicanos”, manifestó el presidente estatal interino.

Sobre el mismo tema, el diputado federal Jorge Espadas Galván agregó que en el programa 'Jóvenes Construyendo el Futuro' fueron detectadas 68 personas muertas a las que se les pagaron 482 mil pesos.

Comentó que en el Conacyt también se entregaron becas a fallecidos, pues en el informe se reportan personas que no cuentan con vida y cobraron.

“Cómo lo cobraron, ahí si no me puedo imaginar cómo un fallecido pudo cobrar este apoyo. Cómo le hicieron los muertos para cobrar, no lo sé, fue un acto de magia del magazo de este país”, expresó.