Asaltan a integrante de Morena en León

León, Guanajuato.- Christian Gasca Núñez, titular de la Unidad de Transparencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, sufrió este jueves en León un asalto a mano armada.

Compartió que cuando abrió el lugar donde tenía guardada una camioneta, entre las 7:30 y 8:00 de la mañana en bulevar Adolfo López Mateos en esquina con calle Monterrey, El Coecillo (a lado de las oficinas del Poder Judicial de la Federación), cuatro sujetos armados ingresaron al domicilio y lo amagaron junto con su hermano.

“Nos amordazaron y ataron, uno de ellos dijo, al ver que no había nada (pues ahí guardaban carros, no era domicilio particular), mátalos a los cabrones, me encañonaron, uno tuvo más prudencia y le dijo no venimos a matar, venimos a robar. A mi me robaron mis celulares, identificaciones”, comentó el morenista.

Evitó verlos a la cara, aunque notó que todos tenían cubrebocas y cachucha.

“Ya estamos por poner la denuncia, esto no tiene nada que ver con mi actividad de partido, esto tiene que ver con a violencia que vivimos todas y todos en León”, denunció el morenista en una conferencia de prensa junto al dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, y el diputado local, Enrique Alba Martínez.



Exigen cambios de mandos

El diputado local por Morena, el leonés Enrique Alba Martínez, demandó a la alcaldesa electa, Alejandra Gutiérrez Campos, cambios en el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública de León y en la estrategia implementada.

“Reto a Alcaldesa electa que nos diga con toda claridad cuál es su programa de seguridad, porque lo que escuché en campaña era darle seguimiento a la estrategia establecida y avalada por el Gobierno del Estado, y eso no ha resultado”, lanzó.

Mencionó que de enero a junio del 2019 se registraron 253 víctimas de homicidio doloso en León, en el mismo periodo del 2020 fueron 397 y en 2021 son 403.

Agregó que la carta de presentación del secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, era ser Jefe de Escoltas del Gobernador, no obstante se dijo que traería todo el respaldo del Estado y de la Fiscalía, luego de dos años en el cargo “la realidad los pone en su lugar, no lo digo con gusto, lo digo con preocupación”.





...Y una consulta

El jefe estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, indicó que, como próximo integrante de la Legislatura Local, impulsará una consulta popular para que decidan si quieren que permanezcan en el cargo el Gobernador; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca; y el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

Y que sea simultánea con el ejercicio de revocación del mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se realizará en marzo del 2022.

Sostuvo que insistirán en la renuncia del Secretario y la remoción del Fiscal.

“Lo único que han hecho es acompañar el crecimiento de la violencia”, acusó.

El salmantino dijo que si bien a nivel estatal hay una baja en las víctimas de homicidio doloso, lo que no pasa en León, es gracias a la Guardia Nacional.