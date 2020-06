Chofer de DIF Celaya acusa a directora de amenaza de muerte y ella lo señala por acoso

Celaya.- La dirección del DIF Celaya se encuentra en medio de la polémica por acusaciones de amenazas de muerte por parte de la directora Fabiola Mateos Chabolla a su ex chofer, Juan Hernández Chávez, quien además acusa despido injustificado.

El exchofer aseguró que el lunes de la semana pasada fue despedido de forma injustificada, argumentándole un comportamiento agresivo e incluso que golpeaba a sus compañeros.

Eso es falso, me quiso dar de liquidación una cantidad absurda y me dijo que procediera a demanda si no estaba de acuerdo.

Desconozco cuáles hayan sido los motivos para haberme despedido, antes de despedirme me cambió de puesto que tenía de chofer al área de mantenimiento (....), nunca tuve un problema personal con ella”, explicó Hernández Chávez.

Señaló que comenzó a trabajar en el DIF desde el inicio de la actual administración, sin embargo, tras su despido, aseguró recibir amenazas de muerte por parte de la directora.

He recibido amenazas de la licenciada Fabiola (Mateos Chabolla), argumentándome de que si no paro todo este argüende me va a matar (...), yo sí temo por mi vida, a partir de este momento la hago responsable de lo que me puede pasar a mí, a mi hijo y a mi familia.

Tengo un mensaje de texto diciéndome que dejara de amenazar a sus hijos, yo no lo he hecho”, dijo.

Además, acusó diversas irregularidades al interior de la dependencia como el mal uso que se le da a los alimentos que no se reparten y que terminan echándose a perder.

La licenciada Fabiola está haciendo mal uso del vehículo oficial, ya que se traslada a ver asuntos personales hasta la ciudad de Toluca”, afirmó además de detallar que dichas salidas no se registran en las bitácoras.

El extrabajador exigió que le liquiden conforme a la ley y le argumenten claramente el motivo de su despido.

Me estoy enterando que están creando pruebas falsas en contra mía, no sé en qué forma me quiera afectar”, comentó.

Niega acusaciones

La directora del DIF, Fabiola Mateos Chabolla, negó las acusaciones y explicó que Juan Hernández Chávez no ha sido despedido, sino que fue separado del cargo por un procedimiento administrativo ante una falta grave al código de ética.

La cuestión con esta persona no es que se le haya separado definitivamente, sigue trabajando para el DIF, atendiendo a un protocolo que se tiene que implementar dado conductas que pudiera ser constitutivas de faltas graves al código de ética del DIF, toda vez que se presentó una denuncia al ombudsperson a efecto que pudiera determinar si existe o no esta responsabilidad”, señaló la funcionaria.

Afirmó que tiene mensajes intimidatorios recibidos el fin de semana pasado por parte de Juan Hernández y aseguró que ella misma pidió la Contraloría Municipal una auditoría sobre el manejo de alimentos al interior de la dependencia para limpiar su nombre.

Fabiola Mateos admitió que alrededor de 20 trabajadores han sido separados de su cargo desde que está al frente.

Todos los empleados que no están cumpliendo con su deber seguramente ya no están. Tal vez unos 20.

No he tenido complicaciones con ningún empleado, no ha habido demandas, ha habido señalamientos a la Contraloría por diversas situaciones que se han presentado. (…) sí ha habido señalamientos pero dos o tres que han seguido su curso y todavía no tengo ninguna resolución”, dijo.

Por su parte, el ombudsperson del Gobierno municipal, Hugo Ricardez Godoy, reveló que Juan Hernández Chávez está sujeto a una investigación por un presunto acoso sexual en contra de una empleada de comedores comunitarios.

