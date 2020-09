Acusa mesa directiva de San Antonio de Ayala omisión policiaca

Irapuato.- Los nuevos administradores del residencial San Antonio de Ayala acusaron de omisión al subsecretario de Seguridad, Tomás Mendoza Soria, al no intervenir en el allanamiento que hizo la comitiva anterior a las oficinas administrativas del vecindario.

Carlos Rodríguez Carmona, actual presidente de la mesa directiva del residencial, mencionó que los policías estuvieron del lado de la comitiva que había terminado su gestión el pasado 31 de agosto, quienes llegaron a agredirlos e insultarlos y los cuales abrieron por la fuerza las puertas de las oficinas que ellos habían cerrado.

Les dije a mis compañeros que no caigamos en eso (provocaciones), le pedí a los policías que les dijeran que guardarán compostura y no lo hicieron, entonces ahí se ve claro que él venía apoyado por los policías, entonces ya en un momento dado, nosotros cerramos las puertas, nos quedamos afuera para que no hubiera problemas en la oficina”