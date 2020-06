‘Acusaciones contra Fiscalía de Guanajuato son preocupantes’.- José Gutiérrez

Irapuato.- El líder del “Movimiento Estatal de Víctimas Sembrando Comunidad”, José Gutiérrez, dijo que son preocupantes las acusaciones en contra de la Fiscalía General de Guanajuato realizadas por el Presidente de la República, tras la liberación de familiares de José Antonio Yépez, alias “El Marro”.

La madre de José Antonio Yépez, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenida el 20 de junio en un operativo, además de haberla acusado de narcomenudeo.

La mujer, junto con otros familiares de “El Marro”, fueron liberados este domingo tras falta de pruebas e imposibilidad de probar los cargos.

De estos hechos, Andrés Manuel López Obrador señaló de ineficiente a la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

El activista refirió que es preocupante, que desde la silla presidencial se hagan este tipo de acusaciones.

Creo que si el presidente tiene información se debería de iniciar la investigación correspondiente , hay procesos dentro de las leyes que se deben seguir , creo que venimos adoleciendo una pésima política en atención a la violencia, en atención a la inseguridad, no solo del Gobierno del Estado padecemos muchas políticas que no han funcionado y muchos procesos de selección de servidores que tampoco han sido los idóneos, pero también hay una responsabilidad del Gobierno Federal que no lo está asumiendo”.