Acusan a Estado de abandonar a anexos y personas con adicciones

Irapuato.- El Gobierno Estatal no tiene interés en regularizar los centros de rehabilitación y atender como se debe a las personas con adicciones, acusó Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), que atiende unos 5 mil adictos en la entidad.

Recordó que desde que se dio el primer ataque a un anexo este año se acercaron como organización a querer colaborar, sin embargo luego de que ya han ocurrido 11, contabilizando el de Irapuato esta semana donde mataron a 26 personas, no han obtenido esa apertura.

Hemos buscado una audiencia con el Gobernador, para que escuchen nuestras propuestas, entre las cuales está revisar quiénes sí y quiénes no funcionan debidamente, es un tema que ya se les salió de las manos por no hacernos caso, ahorita la excusa es la pandemia, pero podemos hacer reuniones con las medidas correspondientes y tratar este tema”, expresó.

Destacó que desde la asociación se puede aportar mucho pues cuentan con al menos 16 consejeros estatales certificados en el tema.

Respecto a los ataques, Nicolás Pérez señaló que hasta donde han investigado como asociación se han dado a anexos que no están debidamente regularizados.

Recordó que en Irapuato de unos 265 que existen, solamente 15 tienen los permisos debidos ante la Secretaría de Salud del Estado.

De los otros no tengo conocimiento que estén, algunos otros tienen aviso de funcionamiento, pero la mayoría casi no porque ellos no quieren trabajar dentro de la Norma 028 porque les piden muchas cosas”, expresó.