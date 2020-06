Acusan a Fiscalía de ocultar información sobre desaparecidos

Irapuato.- Familiares de personas desaparecidas de los colectivos ‘Sembrando Comunidad’ y ‘A Tu Encuentro’ acusaron que la Fiscalía General de Guanajuato les oculta información, durante el reconocimiento de cuerpos que realizan periódicamente.

Este miércoles acudió un grupo de 10 familiares, los cuales pasaron en bloques de tres a revisar la información y fotografías de 167 cuerpos encontrados por la Fiscalía de junio de 2019 al 22 de mayo 2020, en todo Guanajuato.

Norma Patricia Barrón, madre de uno de los jóvenes desaparecidos, destacó que les mostraron fotografías de de enero a mayo de 2020, lo que generó molestia, pues el compromiso era darles información actualizada y además la información estaba incompleta.

Dijo que de la fosa encontrada en San Antonio el Rico eran más de 25 los cuerpos hallados y sólo les mostraron cinco, lo que no resulta coherente.

No se me hace coherente las cifras que a toda costa trata de esconder la Fiscalía, realmente es una burla, es una pérdida de tiempo, tenemos más cosas que hacer, más con esta pandemia, no estamos trabajando, dejamos de hacer nuestras cosas con la ilusión de poder identificar, de saber de nuestros familiares y no nos muestran nada”, destacó.