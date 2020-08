Acusan a Sapal de arrojar residuos tóxicos al Río Turbio

Presentará Acción Colectiva Medioambiental denuncia contra Sapal.

La denuncia será ante Conagua y Profepa por descargar residuos tóxicos al Río Turbio.

León, Guanajuato.- Miembros de la asociación civil “Acción Colectiva Medioambiental” adelantó que presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la descarga de alrededor de 259 millones de litros de agua residual que mensualmente realiza la industria curtidora y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) en el Río Turbio.

Lo que tendrá que hacer Conagua y Profepa es desencadenar una investigación para encontrar dónde está la responsabilidad sobre el hecho de que se estén contaminando ríos y arroyos, con agua no tratada y con agua tratada que no está pactada en las normas oficiales 001 Y 003”, dijo en conferencia de prensa Gustavo Lozano, integrante de Acción Colectiva.

Agregó que el primer paso para limpiar el agua utilizada por esta industria, debería ser que las empresas curtidoras den un saneamiento primario al líquido antes de desecharlo.

Sin embargo, la mayor parte de las empresas no cumplen con esta obligación legal y Sapal ha sido cómplice, lo que provoca que ingresen residuos tóxicos al Módulo de Desbaste con el que cuenta La Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales, que no se eliminan del todo.

Desde hace casi 20 años, el Módulo de Desbaste es operado por la empresa Ecosys III, S. A. de C. V que en septiembre próximo dejará la concesión; no obstante, este sistema no funciona a toda su capacidad, e incluso Sapal ha adelantado que necesita reconstruirse, dijo Lozano.

Agregó que Sapal debe explicar por qué el Módulo de Desbaste opera por debajo de su capacidad y no garantiza un correcto tratamiento del agua, además del motivo de la inversión de mil 500 millones de pesos que han anunciado para su reconfiguración.

El activista mostró un documento en el que Sapal le notifica a la Conagua que la planta de tratamiento estaba en óptimas condiciones en 2017 “¿Qué pasó en estos casi tres años? (...) SAPAL debería explicar esto”, cuestionó.

Exigió que la Profepa, la Conagua e incluso el Gobierno Municipal investiguen y sancionen a los responsables.

