Acusan a guanajuatense Bea Gasca de financiar toma de Derechos Humanos

Celaya.- La guanajuatense María Beatriz Gasca Acevedo fue acusada el lunes por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de financiar al grupo de mujeres que mantiene ocupada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Así, la Jefa de Gobierno, replicó la línea presidencial para exhibir a personas durante una conferencia de prensa.

Hoy presentamos información muy importante que toda la opinión pública debe conocer. pic.twitter.com/rELubrvFVA — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 28, 2020

El lunes la cita fue atípica desde el horario, a las 9:00 horas y no a las 11:00, como ha sido lo común desde el inicio de la emergencia sanitaria. No habló del Covid-19 y se retiró el cubrebocas, entre risas, para lanzar una acusación, la cual dijo recibir en una audiencia pública vía remota.

Cuatro horas antes de movilizaciones por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la Mandataria dedicó 10 minutos para las cifras de la Interrupción Legal del Embarazo, a 13 años de su despenalización.

Sin embargo, 40 minutos fueron dedicados para hablar de la celayense María Beatriz Gasca, hasta ayer vicepresidenta de recursos humanos de GINgroup, mostrar su foto y señalarla por llevar en un auto de lujo víveres a quienes ocupan el inmueble de la CNDH y ser oradora en la "Antigrita".

Me hicieron llegar información de una mujer de altos recursos económicos, que me dijeron ahí, quien me habló por teléfono, que estaba financiando directamente al grupo de mujeres que mantiene ocupada la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Cuba 60, en el Centro Histórico", dijo la Mandataria.

Reunir información de Google y redes sociales sobre ella, sus apariciones en el inmueble ocupado y las relaciones de la empresa donde labora, no les tomó más que una tarde, aseguró Sheinbaum y afirmó que no fue inteligencia política.

La acusación por financiar a las mujeres del bloque negro fue directa contra Gasca, aunque la Mandataria agregó comentarios sobre la empresa en la que laboraba, indagatorias por facturas, evasión de impuestos, outsourcing y cercanía con el PRI.

Gasca Acevedo nunca ha negado su respaldo a las causas feministas.

Sheinbaum dejó a la libre interpretación el motivo de exhibir a la empresaria, cuestionó su intención, pidió ayuda para establecer vínculos entre la empresa y las ocupantes -que afirmó no aceptan diálogos- y agregó que si bien erradicar la violencia contra las mujeres es justa, no lo es la violencia.

Lo estamos dando a conocer y, pues sí está extraño, ¿no? Bueno, no sé a ustedes qué les parezca. Pero a mí sí es de llamar la atención", dijo.

No es un asunto de denuncia necesariamente judicial sino de conocimiento público y que todo mundo nos hagamos las preguntas adecuadas: ¿por qué están vinculados?, ¿de cuándo acá una empresa facturera financia o da apoyo a estos grupos?, ¿por qué?".

Esto es lo que declara @BeaGascaA ante las graves acusaciones de @Claudiashein. Basta de criminalizar a las feministas pic.twitter.com/wDM83ZKGmb — Laura Lecuona (@laura_lecuona) September 28, 2020

Por la tarde GINgroup rechazó apoyar o financiar al llamado bloque negro, mientras Gasca reconoció brindar su apoyo, deslindó a la empresa y anunció su separación al cargo. Invitó a Sheinbaum a trabajar entre mujeres.

Su trayectoria

La celayense, conocida como Bea Gasca, es experta en recursos humanos y responsabilidad social.

Estudió Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Celaya, Alta Gerencia en el Instituto Para el Desarrollo Emprendedor (IPADE), Humanidades en el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y tiene un doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. También cuenta con estudios internacionales en Bélgica, España y Canadá.

Ha trabajado en recursos humanos en Whirlpool Nestlé y Aeroméxico. Es cofundadora del proyecto Dalia Empower, que es un centro de empoderamiento de la mujer y vicepresidenta de Recursos Humanos y responsabilidad social para GIN Group WTC.

En febrero de 2017 Bea fue reconocida como una de las 30 personas que están transformando el capital humano de México, según la Revista Mundo Ejecutivo.

En 2017 fue seleccionada como Rising Talent, mujeres de menos de 35 años que generan cambios en su entorno, por el Women’s Forum for the Economy and Society.

Participa también como miembro del consejo de Cherie Blair Foundation, Grupo Mundo Ejecutivo y Forbes. Fue portada de Mujer Ejecutiva y es una de las 100 Mujeres Poderosas Forbes 2017.

Uno de sus más reciente proyectos: MUJERES “menos” PODEROSAS está en vías de internacionalización en alianza con Richard Branson.

En octubre 2019 recibió dos doctorados honoris causa por parte del Claustro Doctoral Iberoamericano y el Claustro Doctoral Honoris Causa, ambos; por la creación del manual “Igualando Oportunidades, un camino hacia la inclusión” que es una guía para volver tangible la igualdad de género en espacios empresariales.

Participaciones destacadas

Women's Forum (Dubai 2016), (Deauville 2016), (Paris 2017), (Singapore 2018) y (Toronto 2018)

Foro Forbes Mujeres Poderosas 2017 y 2018

Cartier Women's Initiative Awards 2018

10,000 Mujeres por México Guanajuato 2017

Foro diversidad e Inclusión organizado por SECTUR 2018

Reconocimiento Women Who Lead, por Bomberg México en 2018

Una de los 50 líderes LATAM seleccionados por Richard Branson en el Think Thank 2019

Seleccionada en el listado “Those Who Inspire” México 2019

Con información de Agencia Reforma y AM