Acusan a policías por golpiza y robo

León, Guanajuato.- Una mujer y sus dos hijos fueron golpeados presuntamente por oficiales de la Policía Municipal; además, las víctimas los señalan como responsables de haber robado más de 9 mil pesos.

La madre y sus dos hijos fueron detenidos, uno de ellos por beber en la vía pública y refugiarse en su casa, el segundo por intervenir en la detención y la mujer por defender a su hijo mientras era golpeado.

Eran las 3 de la tarde del miércoles y Víctor Alfonso, de 30 años, estaba afuera de su casa bebiendo una cerveza, sentando en una pequeña banquita.

En ese momento pasaron unidades de la Policía Municipal y cuando vieron al hombre bebiendo, bajaron de las patrullas para detenerlo.

Yo vi cuando pasaron las patrullas y cuando me fueron a decir que estaban golpeando a mi hijo, me fui corriendo", platicó Antonia , madre de Víctor.

El joven corrió hacia adentro de su casa para no ser detenido, pero, a decir por algunos vecinos y familiares del joven, los policías entraron por la fuerza, causaron daños en las chapas de las dos puertas de entrada.

Antonia llegó corriendo hasta casa de su hijo, quiso intervenir, pero los policías la retuvieron y presuntamente la golpearon.

Me metieron bajo las escaleras y ahí me robaron mi dinero; eran 9 mil 800 pesos que eran para terminar de pagar mi predial, el agua; yo soy comerciante y no somos malas personas", contó Antonia.