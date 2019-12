Acusan abandono de desaparecidos en Guanajuato

Guanajuato.- El colectivo “A tu encuentro” de familiares de personas desaparecidas pide solamente una cosa: que las autoridades de verdad hagan algo por buscarlos.

José Gutiérrez Cruz, activista, señaló que demandan la instalación de una Comisión Local de Búsqueda que garantice un trabajo profesional y rendición de cuentas.

Un total de 54 familias de desaparecidos (32 de este colectivo y 22 de “Justicia y Esperanza”, de San Luis de la Paz, en un hecho del 2011) piden cita al Gobernador.

Le queremos mostrar todas las carpetas analizadas y en las cuales no hemos encontrado que se sigan protocolos de actuación, buenas prácticas de investigación y que se respeten los derechos humanos. Y a raíz de eso que existe la Comisión Local de Búsqueda que no dependa de la Fiscalía”, declaró en entrevista a am el director de la Red Internacional de Criminología y colaborador de “A tu encuentro”.

Explicó que la coincidencia de los casos es que no encuentran respaldo en la FGE. El problema se presenta desde que acuden a levantar la denuncia y todo el proceso.

El tema con la Fiscalía es la investigación. No les reciben información ni se siguen las entrevistas de forma adecuada. Son las familias las que terminan investigando la desaparición y llevando información a la Fiscalía, ya me dijeron esto, ya chequé el GPS y el último lugar donde está es en este lugar y la Fiscalía no investiga”, anotó.

A tu encuentro” tiene poco tiempo que comenzó a organizarse como colectivo. La gran mayoría de los 32 casos son de Irapuato, otros de Celaya, Salamanca y León.

Nos organizamos cuando empezaron las noticias de las fosas en San Antonio del Rico, en Irapuato, para ir a la Fiscalía y preguntar el mecanismo que se utilizaba para la preservación de las evidencias y el sistema de identificación para conocer cuál era la forma para reconocer los restos que se encontraban en las fosas”.

Otro problema, compartió, es que no tienen ayuda del Fondo de Apoyo a Víctimas.

A ninguna se le ha permitido acceder al Fondo, se les dice que ellas no son las víctimas directas, se utilizan nomenclaturas que son erróneas. Cuando hay un desaparecido con hijos o hijas ellos terminan al frente de esas familias. Necesitamos que desde el Gobernador se les reconozca la calidad de víctimas”, indicó.

Incluso, agregó, la Fiscalía no los clasifica como desaparecidos sino como personas no localizadas, para no abordar el problema, “pero cuando ves cómo desaparecen nos damos cuenta que es un comando armado que llega a las casas y se las lleva, es una desaparición forzada por particulares, no una persona no localizada”.

En todos los casos nunca más han vuelto a tener noticias de sus familiares.