Acusan cacería de Movilidad contra conductores que ofrecen servicio de taxi

León.- La dirección general del transporte del Estado refuerza los operativos contra taxis ejecutivos "piratas". Sin embargo, los afectados aseguran que es una cacería, pues los inspectores les solicitan el servicio y los detienen.

Víctor González, uno de los afectados, dio a conocer a través de redes sociales que el pasado jueves lo detuvieron y subieron a la grúa, en un presunto abuso de autoridad.

Voy arriba de la grúa con todo y carro. Me agarró Movilidad. Mi auto es un Sentra, gris, 2010 y el permiso de Uber se venció el pasado 9 de septiembre. En mientras me metí a “In Drive” (nueva APP de taxi privado) y me llegó el viaje de 120 pesos de una persona identificada como “novato” hacía el nuevo Hospital y era un cuatro (un engaño), pues una vez que me identificaron me detuvieron en la carretera a Silao”, relata.