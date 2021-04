Acusan diputada a Procurador de DH de proteger a las Fuerzas de Seguridad

Guanajuato, capital.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) decidió hacer una recomendación al equipo de seguridad del Congreso y no una sanción a agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) quienes agredieron a la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz durante una manifestación en febrero del 2019.

La legisladora acusó sesgo por parte del procurador Vicente Esqueda Méndez y lamentó que se responsabilice sobre los hechos a la cadena más frágil quienes son los elementos de seguridad del Congreso que intervinieron cuando se dieron los hechos en febrero de 2019.

El 15 de febrero del 2019 ocurrió una manifestación contra el pase automático del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre. Los manifestantes decidieron tomar de forma simbólica el edificio del Congreso local, pero la Mesa Directiva solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública.

La diputada comentó que debido a que los manifestantes pidieron hablar con diputados locales, ella salió a donde se encontraban los manifestantes para hablar con ellos. Después de que esto ocurrió intentó regresar al edificio y elementos de las FSPE la rodearon, la presionaron con escudos el pecho y espalda y le causaron con estos mismos lesiones en las manos.

Relató que pese a que antes se había identificado como diputada la recibió esta agresión, pero fue auxiliada por personal de seguridad del edificio y por otras personas que la conocían.

Añadió que en el área médica del Congreso quedó constancia de las lesiones que sufrió por parte de policías, así como en los expedientes de queja presentado ante el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Insistió en que la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre su caso ni siquiera se enfoca en la agresión física y responsabiliza sobre los hechos a las personas que la auxiliaron cuando se encontraba vulnerable.

“No se atreven a hacer una recomendación a la FSPE, a la SSP por abuso de la fuerza y agresión física en contra de una diputada, no, no, no, de eso no se atreverán jamás porque siempre se están cubriendo unos a otros, pero lo más lamentable es que el Congreso en Junta de Gobierno resulta que aceptan la recomendación del señor Esqueda que llama la atención al jefe de seguridad del Congreso, no la FSPE, no a los que me golpearon, sino a la cadena al área más frágil que pudieron encontrar”, concluyó.