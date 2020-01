Acusan empresarios que presupuesto federal se utiliza como chantaje

Guanajuato.- Ante la polémica por el Insabi, el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) acusó que el presupuesto federal se utilice como medida de “chantaje” a las entidades.

Lamentablemente mientras no haya un Poder Legislativo independiente, que pueda redireccionar los recursos públicos donde haya equidad, justicia, vamos estar cayendo en estos chantajes: ‘Estás conmigo, tienes dinero’; ‘No estás conmigo, no tienes, ráscate con tus propias uñas’”, declaró José Arturo Sánchez Castellanos.

Así opinó ante la propuesta de los gobernadores panistas por sostener la operación de sus sistemas de salud y no entregarlo a la Federación y de que se transparente el destino de los 40 mil millones que se tomaron del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular para financiar el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.

Insistió que la iniciativa (de los mandatarios) es buena, pero no le ve mucho futuro.

El dirigente empresarial sostuvo que el Estado no debe doblegarse en esta batalla.

En cuanto a la Federación, le reclaman que distinga entre las características de los servicios de salud en cada entidad federativa y la respuesta que debe darse en cada caso.

Además, José Arturo pidió revisar el pacto fiscal para garantizar una redistribución justa “más ahorita que hay una distribución de recursos a contentillo del Presidente”.

El sistema de contrapesos en México no lo contempló, (que hay) una concentración excesiva de poder, como la teníamos antes, y hace necesario que ese pacto fiscal contemple este tipo de escenarios donde hay ciertos servicios públicos que no pueden descuidarse, principalmente salud, educación y seguridad”, opinó.

En el caso concreto de Salud anotó “de nada nos sirve fortalecer a Oaxaca o Chiapas y destruir el de Guanajuato, vamos a resolver un problema y destapar otro”.

El delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo, Mauricio Hernández Núñez, insistió que la operación del Insabi no será impuesto en los estados.

No hay un convenio con el Estado, se sigue trabajando en los acercamientos, no se va a imponer absolutamente nada, eso tiene que quedar muy claro. Desde luego que al ya no existir el Seguro Popular, y existiendo la posibilidad de no llegar al convenio con el Insabi, se tendrán que encontrar las alternativas”, apuntó.