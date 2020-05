Acusan legisladores del PAN falta de apoyo frente a pandemia

Guanajuato, Guanajuato.- Legisladores del PAN reprocharon que no haya recursos adicionales para que las entidades federativas hagan frente a la emergencia sanitaria por Covid-19.

El diputado federal secretario de la Comisión de Salud en la Cámara, Éctor Jaime Ramírez Barba, y la senadora secretaria de la misma Comisión en el Senado, Alejandra Reynoso Sánchez, lamentaron que los Estados sólo han recibido adelantos en sus recursos programados pero no un recurso adicional por la crisis.

Coincidieron en que no hay claridad en lo que se han invertido los 40 mil millones de pesos transferidos del Fondo de Gastos Catastróficos de lo que era Seguro Popular.

Respecto al fondo de 60 mil millones anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para estados, la Asociación de Gobernadores del PAN respondió:

“El Fondo de Compensación Presupuestal para entidades federativas ya está regulado en la ley. No es ninguna concesión, sino una obligación. Garantiza participaciones estatales cuando cae la recaudación nacional. No es dinero extra. Garantiza recursos a los que tenemos derecho”, indicaron.

Piden claridad

“Hay una seria opacidad en todo lo que está haciendo la Federación con los recursos de los 40 mil millones, si te metes al portal de CompraNet no aparece ninguna de lo que han traído de China, no sabemos cómo lo están distribuyendo y a quién se lo dan”, opinó el político-médico panista y ex Secretario de Salud de Guanajuato.

Además, por lo escuchado de los Secretarios de Salud en los estados, dijo el legislador panista, lo que han enviado como insumos “no alcanza ni para un día”.

“Sí es de llamar la atención la ausencia franca de recursos para este tema”, criticó.

Del nuevo anuncio de AMLO de que habrá 60 mil millones para los estados consideró que “va a pasar lo mismo que con los 40 mil (mdp), no está claro cuáles son las reglas, y a estas alturas de la pandemia ya debió de haber llegado y no. Incluso en estados que sí firmaron con el Insabi, como Michoacán, tampoco llegó”.

Además la desaparición de los fideicomisos de ciencia y tecnología afectará lo destinado a la investigación en salud, “este austericidio nos va a ahogar”, dijo.

Un ejemplo sí transparente, dijo, es la donación del Congreso de la Unión por $145 millones a la UNAM, en la que acordó que repartieran el equipo a los estados y se tiene una base de datos abiertos que reporta el nivel de avance de la entrega.

