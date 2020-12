Acusan opacidad en elección de Procurador de Derechos Humanos

Guanajuato.- El Observatorio de organizaciones civiles que se conformó para vigilar el proceso de designación del próximo Procurador de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato, criticó el poco tiempo y la opacidad con la que el Congreso lo diseñó.

Así se pronunciaron al concluir el foro al que convocaron para conocer las propuestas de los aspirantes y en el cual sólo participaron tres de ellos: Sergio Arellano Rabiela, José Manuel Ramos y José Luis Cargas.

Los aspirantes que no respondieron a la convocatoria o que se negaron a participar con el argumento de no tener tiempo fueron: Edna Aguilar Domínguez, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, Vicente de Jesús Esqueda Méndez, Martha Beatriz Márquez Gamiño y José Manuel Pérez Guerra.

“Como lo decíamos al inicio, si bien, desde nuestras organizaciones no tenemos los recursos a la mano como el propio Congreso, la convocatoria fue suficientemente pública como para que pudieran haberse enterado y registrarse”, señaló Juan Pablo Delgado, de la organización Amicus DH.

Algunos aspirantes mencionaron que no tenían tiempo para comparecer hoy y esto nos preocupa en demasía, desde nuestras organizaciones hay una preocupación, primeramente cómo fue diseñado el proceso, es decir, el Gobierno y el Congreso del Estado diseñaron un proceso en el que a lo largo de cuatro semanas se tenía que tener una nueva persona a cargo de la Procuraduría”, añadió.

El activista subrayó el desacierto del Congreso al establecer plazos tan cortos para la designación del próximo Procurador de los Derechos Humanos, pues dijo, no permitieron a las organizaciones expresar opiniones y expectativas sobre la designación.

No se comprende como importante acercarse a las organizaciones, desde el proceso de designación está habiendo una visión errónea, tanto del Congreso del Estado que no nos invita a participar en el proceso, como de las propias personas aspirantes porque el día de mañana que sean electas seguramente nos llamarán para tener una conversación ¿por qué no hacerlo desde hoy”, cuestionó.