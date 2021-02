Acusan restauranteros que video de gobierno los afecta económicamente

Irapuato.- Tras la publicación de un video en la página de Facebook de Gobierno del Estado, en el que se recomendaba no acudir a los restaurantes, Miguel Hernández Ponce, presidente de la Canirac Irapuato, comentó que deben revisar las publicaciones que realizan pues estos mensajes afectan a los establecimientos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Irapuato, comentó que el hacer este video y el pedir evitar ir a los restaurantes es una falta de empatía con el sector y los demás que aparecen en ellos.

Es lo que nos falta, tener empatía con los diferentes sectores y aunque la sociedad también padece los estragos económicos de esta situación, pero creo que hay mejor tacto para poder hacer este tipo de videos”, dijo.

Mencionó que la forma en que manejaron el video es errónea pues prácticamente les dan un mensaje a las personas de que no visiten los restaurantes, mientras ellos luchan para seguir teniendo ingresos.

Sabemos que no depende de las autoridades totalmente pues hay un departamento de comunicación pero creo que pudieron ser más empáticos y estar más de cerca para saber nuestras necesidades”, refirió.

Dijo que un video como ese puede generar el no tener visitas, a pesar de cumplir con los protocolos de seguridad y certificaciones de mesa segura de Canirac y Guanajuato Sano que están enfocados en que la ciudadanía se entere que cuenten con ellos.

Hernandez Ponce, dijo que la petición directa al Gobierno del Estado es que existan mayor comunicación con los sectores y de alguna manera ver cómo pueden ayudar a la ciudadanía pues ellos están difundiendo en sus redes que cuidados se deben de tener con la pandemia.

Creo que trabajando en conjunto se puede lograr una mejor difusión de noticias”, indicó.

El video había sido publicado en las redes sociales de Gobierno del estado, sin embargo, fue bajado luego de que miembros de la Canirac les manifestaran su descontento, pero quedó la incertidumbre por su parte del erróneo mensaje que mandaron a los que vieron este video.

El video que ya no aparece en internet.

Actualmente el link con el que se encontraba el video que llevaba como título ‘Tips financieros | 10 cosas en las que NO debes gastar’ aparece como no disponible con el siguiente mensaje: ‘La página que solicitaste no puede mostrarse ahora mismo. Es posible que el enlace no esté disponible temporalmente, que esté roto o que haya caducado, o que no tengas permiso para ver esta página’.

