Adecúa IMSS clínicas y hospitales para atender enfermos de Covid-19

Irapuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que hizo adecuaciones de infraestructura en diferentes hospitales y Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Guanajuato, para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.

A través de un comunicado, dieron a conocer que con dichas adecuaciones se brindará atención y protección adecuadas para beneficio del personal institucional y de la población derechohabiente.

Las áreas modificadas fueron estudiadas y aprobadas por el área médica del IMSS en Guanajuato en conjunto con las autoridades de cada unidad y hospital, a fin de que fuese la mejor opción en cada edificio para garantizar tanto el correcto manejo de pacientes Covid- 19, como la protección de quienes circulan por dichos espacios y evitar contagios de la enfermedad.

En los Hospitales Generales de Zona No. 2 de Irapuato y No. 4 de Celaya se realizaron divisiones, colocación de iluminación, extractores de aire e instalación de tuberías para hacer funcionales nuevas áreas de atención a pacientes en la emergencia sanitaria.

En el Hospital General de Zona No. 21 de León se encuentra en proceso la adecuación en el mismo sentido.

Los Hospitales Generales de Subzona No. 7 de San Francisco del Rincón, No. 10 de Guanajuato y No. 54 de Silao fueron consideradas modificaciones como la colocación de muros de tablaroca, ventanas, alimentación de agua, muros en pasillos, entre otras, para atención de pacientes Covid-19 en áreas específicas.

En el Hospital General Regional No. 58 de León se llevó a cabo la elaboración y colocación de muros y puertas de cancelería para delimitar áreas Covid-19, dentro del servicio de Atención Médica Continua.

En las adecuaciones también se contemplaron las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 50 de Guanajuato y No. 51 de León, en las que se eliminaron muros existentes o se crearon otros nuevos, según las necesidades del edificio para delimitar ciertas áreas.

Además, se generaron espacios para toma de muestras de pacientes sospechosos de Covid-19; la Unidad de Medicina Familiar No. 47 también se encuentra en proceso de adaptación.

