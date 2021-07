Adeudan leoneses al FIDOC 132 millones de pesos en 25 años

León, Guanajuato.- En sus 25 años de existencia, el Fideicomiso de Obras por Cooperación (Fidoc) arrastra una cartera vencida por 132 millones de pesos.

Así lo informó Alberto Quiroz, director del Fidoc, quien no obstante señaló: “Si divides los 132 millones entre 25 años, es muy poco por año”. Haciendo la división, son 5.28 millones de pesos por año.

Son alrededor de 10 mil cooperadores quienes integran la cartera vencida.

También destacó que del total de 908 millones de pesos que debieron haber pagado los beneficiados por las obras realizadas a lo largo de estos 25 años, ya pagaron 775 millones de pesos.

Nunca se ha dejado de hacer obra. Lo que sí es una realidad es que estamos trabajando muy fuerte la parte legal para garantizar que nos paguen”.

El Fidoc es un fideicomiso del Gobierno Municipal de León que hace obras de infraestructura en colonias regulares que carecen de estos servicios. Los vecinos beneficiados con las pavimentaciones de calles son quienes tienen que pagar la obra en mensualidades ante la Tesorería Municipal, por un total de 18 o 24 meses.

Las obras las hace la Dirección de Obra Pública y la recuperación de la cartera tiene como fin hacer más obra y beneficiar a más personas.

No demandan a los deudores

En entrevista con AM, Alberto Quiroz explicó que hay tres razones para no pagar: los que no tienen dinero, los que no quieren y los que no se enteran de que tienen que hacerlo.

La pandemia también puede ser un factor que les puede jugar en contra por quienes perdieron su empleo.

“Nosotros no presentamos demandas contra los ciudadanos, nosotros nos limitamos a que nos paguen. Nuestro enfoque no es cobrar. Ni demandamos a los vecinos, sino que los invitamos cada vez que podemos”.

Embargan bienes inmuebles

El director del Fidoc abundó que para cobrar los adeudos de los habitantes de las colonias beneficiadas se hace un citatorio, y si no acude se tiene que hacer un convenio de pago.

En caso de que se niegue a pagar a pesar de todas las invitaciones a hacerlo, se hace un embargo de un bien inmueble y éste se inscribe en el Registro Público de la Propiedad.

De esta forma no estamos lastimando a las personas en su economía, no les estamos quitando su inmueble, porque cuando vayan a hacer un trámite con el inmueble, por ejemplo, de herencia, deben presentar una libertad de gravámenes”.

Este documento también se solicita si es que lo quieren vender, así que con el embargo no lo podrán vender hasta que paguen al Fidoc.

“Pero además ya hacemos campañas cada año, condonamos recargos para que vengan y paguen, los recargos están marcados por Ley de Ingresos. No somos un ente recaudador”, aclaró Alberto Quiroz.

Para saber...

515 calles terminadas en los dos periodos de Héctor López Santillana , por mil 324 millones de pesos.

, por mil 324 millones de pesos. Casi en 6 años beneficiaron a 82,940 personas.