Reprocha Karen Guerra que no haya un diagnóstico de adicciones en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- A dos años de haber comenzado los trabajos para implementar el programa Planet Youth, en Irapuato aún no se cuenta con un diagnóstico de adicciones, lo que impediría avanzar en el apoyo a los ciudadanos, señaló la regidora del PRI, Karen Guerra Ramírez.

Indicó que este programa bandera del Gobierno del Estado se aplica sólo en algunos municipios, entre ellos Irapuato, por lo que es lamentable que en este municipio no haya información para materializar el proyecto.

Es lamentable, hay que señalar, hay inclusive un Secretario Técnico en Irapuato que debe dar seguimiento a cada uno de los proyectos que la administración inicia o participa y hoy no vemos claro, estamos a punto de irnos y no tuvimos oportunidad de demostrarle a Gobierno del Estado que Irapuato estaba interesado en ser partícipe en uno de los proyectos quizá más ambiciosos de este sexenio”, destacó.

Guerra Ramírez consideró que en su primera etapa, este proyecto tenía la encomienda de generar datos estadísticos del municipio, que pudiera dar un diagnóstico de la problemática de adicciones y las condiciones de accesibilidad a una vida plena para las personas que son susceptibles a estar cerca de ambientes nocivos.

Al día de hoy no nos lo han dado a conocer, inclusive veo que promueven reuniones pero seguimos sin tener los datos, la información, por lo menos el pleno del Ayuntamiento no ha conocido de esta primera etapa del proyecto y me preocupa, porque prácticamente estamos nosotros de salida y ni siquiera se pudo atender esta primera etapa”, agregó.