Administra Comude un aficionado a la cacería

León.- Alfonso de Jesús Manrique González, es administrador de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) León, y es un orgulloso cazador.

Este jueves, a través de Twitter, se difundieron fotografías en las que se le observa posando con algunos animales que ha cazado, entre ellos una cebra, que mató en África y otros de Tamaulipas, donde radicaba.

La última vez que practiqué cacería fue en 2014, esas fotos están en mi perfil de Facebook, no tengo nada qué ocultar, es una afición que tengo como también la tengo al basquetbol, boliche, béisbol, en la medida que me lo permite mi tiempo de esparcimiento", reconoció.

Sin embargo, defiende que lo hace bajo una debida regulación y a través de lo que se conoce como cacería cinegética, con la cual se pueden cazar solamente algunas especies autorizadas, particularmente machos en edad que ya no están en edad reproductiva y que quizá su conservación, traería deterioros a las nuevas generaciones de esa especie.

Aseguró que el grupo al que pertenece, no caza de noche, no con armas prohibidas, en las que podrían entrar las semiautomáticas o rifles de asalto, solamente lo hacen con calibres que la Sedena les permite en México.

Además, defendió que cuenta con una licencia que aplica en todo México, que para obtener tiene que acreditar un curso de cacería responsable que lo imparte la Federación Mexicana de Caza que está afiliada a la Federación Mexicana de Tiro y Caza.

Añadió que es legal y que cada temporada de caza el Diario Oficial de la Federación, publica calendarios y costos para cobrar esas especies.

Autoridades federales dan permisos para que se aprovechen las especies cinegéticas, yo no soy un cazador furtivo, nunca lo he sido, también tengo que decir que practico tiro deportivo desde los catorce años, he representado a México en tres eventos internacionales, en campeonatos nacionales, regionales, inclusive locales que establecen mis clubes”, añadió.