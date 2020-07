Admiten manifestantes que con caravanas no provocarán renuncia de AMLO

León, Guanajuato.- La asistencia a la cuarta caravana Anto-AMLO se redujo y éstas no provocarán la renuncia de Andrés Manuel López Obrador, admitieron sus organizadores al terminar su cuarta edición en León.

No obstante, los manifestantes defendieron que la realización de estas movilizaciones lleva el mensaje de rechazo a Andrés Manuel López Obrador a más ciudadanos.

La cuarta caravana Anti-AMLO de León congregó a cerca de 400 vehículos de leoneses, quienes piden la renuncia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); esta cifra que fue proporcionada por autoridades locales representa casi la mitad de lo que congregó en su última edición esta convocatoria.

En el mitin realizado al final de la manifestación, Jaime Sandoval, organizador, expresó que si bien saben que con estas caravanas no van a provocar la renuncia del jefe del Ejecutivo, sin expresan su mensaje de descontento para que éste llegue a más mexicanos.

Las caravanas como tal no van a quitar a López Obrador sin embargo estamos haciendo un gran esfuerzo por que este mensaje llegue a la gran mayoría de los mexicanos", expuso.

En esta ocasión la realización de esta manifestación se conjuntó con los cierres del carril para la ciclovía emergente de Adolfo López Mateos, causando estragos vehiculares más visibles.

La comitiva de vehículos que se reunió desde poco antes de las 9:00 am en el centro comercial Centro Max en respuesta a la convocatoria que se difundió en redes sociales por la organización Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa).

Mientras que otro grupo más de automovilistas salió de Plaza Mayor a la misma hora.

Ambos contingentes se congregaron en el estacionamiento del outlet San Martín para un mitin.

Ahí, Jaime Sandoval admitió y lamentó que la asistencia a estas caravanas fue menor en esta ocasión.

Además pidió la participación de los manifestantes en una colecta de dinero para la renta de un anuncio espectacular en el acceso a León desde Silao en el que se mostrará el mismo mensaje de rechazo a López Obrador que abandera esta organización.

Finalmente admitió que no hay certeza sobre si continuarán este tipo de movilizaciones pero llamó a los asistentes a mantenerse pendiente de nuevas acciones, sin especificar cuáles serán.

No sabemos si se va a hacer la quinta caravana. No nos la podemos vivir con puras caravanas pero entiéndeme un poquito por favor comprendan que ahorita no se puede hacer más cosas", acotó.