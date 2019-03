Advierte Alfredo Ling problemas con revocación de mandato

León.- La figura de revocación de mandato aprobada la semana pasada a nivel federal, es un problema para las instituciones democráticas y la vida futura de este país, además de que se está distorsionando la democracia participativa, advirtió Alfredo Ling Altamirano, dirigente municipal del PAN.

“Para nosotros es muy importante que esa figura no sea manoseada, con un esquema electorero en lo que se pretende no la participación de los ciudadanos, sino la manipulación de las elecciones de 2021, trayendo a Andrés Manuel López Obrador otra vez a las boletas electorales”, expresó.

Cabe recordar que su creación, busca que la ciudadanía sea la que decida sí permanece o no en su cargo el Presidente de la República a través de una consulta.

“A principios de año se emitió por parte de la Comunicación Social de la Presidencia de la República una circular a todas las dependencias federales para que supriman de la antefirma de los funcionarios, la leyenda: sufragio efectivo, no reelección. Qué necesidad de mandar este tipo de mensajes a la población, cuando por otro lado se dice: no me voy a reelegir y nos amenazan con la sentencia”, recordó Ling Altamirano.

Cuestionó si acaso Morena no se puede valer por sí solo como partido y necesitan que López Obrador siga en campaña.

“Es un elemento que nos distorsiona la política nacional. A nivel nacional hay un gran reto, que es hacer el acompañamiento de un gobierno que está haciendo propuestas que no necesariamente son benéficas para México desde nuestro punto de vista”, expresó.