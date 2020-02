Advierte Diego Sinhue que ‘Guanajuato no es Sinaloa’

Guanajuato.- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que Guanajuato no es Sinaloa y sí existe el Estado de Derecho.

Esto, luego de presuntas amenazas de ataques de parte del Cártel de Santa Rosa de Lima, de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro".

Señaló que las versiones de las amenazas son falsas y únicamente son para crear pánico.

Eso es falso, son versiones para generar pánico, no dudaría que hubiera intereses políticos para generar más pánico, es Guanajuato, no es Sinaloa, hay Estado de Derecho", dijo el Gobernador.

En la entidad, precisó, no hay impunidad. Ejemplificó que las 30 personas que quemaron patrullas por colocar una narcomanta fueron sentenciadas a 11 años de prisión.

En Guanajuato no cierran carreteras, no nos toman autopistas, en Guanajuato hay Estado de Derecho, por supuesto que eso no va a suceder", subrayó.