Advierte Secretaría de Salud que no firmarán convenio con Insabi

León.- La Secretaría de Salud de Guanajuato estima un boquete por recursos federales en el sector por más de mil millones y advierte que no van a firmar ningún convenio con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) hasta clarificar su operación.

Mencionó que del nuevo Insabi les enviaron un documento de mil 300 hojas que, de entrada, parece muy similar al Seguro Popular, pero “revisan las letras chiquitas”.

Si no es mejor que lo que teníamos no vamos a firmar algo y hasta el momento ha generado más dudas y expectativas porque de entrada no creció el presupuesto y no puedes ofrecer cubrir más enfermedades si no tienes más recursos”, apuntó.