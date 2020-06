Advierten dexametasona no cura el Coronavirus

León, Guanajuato.- La dexametasona no es un fármaco que cure el COVID-19 y no es recomendable usarlo en casos leves de la enfermedad.

El uso de dicho medicamento que, aunque es barato y se puede comprar sin receta debe estar limitado a los hospitales, afirmó Juan Luis Mosqueda Gómez, director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

El médico reconoció que la dexametasona podría ser de utilidad en casos específicos y de pacientes graves hospitalizados por Covid-19, sin embargo hace un llamado a la población a no automedicarse y evitar complicaciones en la salud.

"Así que la decisión de usarlo tendría que ser del personal médico en los hospitales y sólo para casos muy específicos los médicos especializados deciden si se usa o no”.

El llamado a la población es a que no lo use, no es un medicamento que cure COVID-19, no conviene usarlo en casos leves, si alguien tiene Coronavirus y está en su casa con un cuadro leve de ninguna manera debe tomar dexametasona porque podría pasar a tener un cuadro grave", advirtió.