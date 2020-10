Advierte experto posible rebrote de Covid en invierno

León, Guanajuato.- El infectólogo Juan Luis Mosqueda llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas de prevención ante un posible rebrote de coronavirus en la temporada invernal.

El también director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) comentó que el inicio de la temporada de influenza será otro factor que puede empeorar la emergencia sanitaria.

“Yo creo que hay muchas cosas que seguimos sin saber de esta enfermedad y otras que ya debimos aprender. Sí va a ser esperable que mientras se acerque el invierno, sí vamos a tener la complicación de influenza y, para empezar, va a ser complicado para el diagnóstico."

No vamos a saber si tiene Covid o si tiene influenza, eso complica el diagnóstico inicial. Después, para ingresarlo al hospital vamos a tener que ver a dónde lo vamos a ingresar, si a un área común o un área de Covid”, dijo en entrevista con AM.

Ante el anuncio de la confirmación de la Feria Estatal de León en enero del próximo año, el experto consideró que lo más importante será conocer los protocolos que se van a aplicar, los cuales deben ser sumamente estrictos y no limitarse a un “tapete mojado o seco”.

Es muy difícil valorar lo de la Feria o el abrir restaurantes y plazas. Yo creo que no es el abrir o no algo, sino cómo lo vayan a hacer. Es decir, si abren un restaurante y es un lugar muy pequeño y cerrado. Aunque haya la mitad de la gente, eso es suficiente para que se contagie gente. Pero si es un restaurante al aire libre, con buena separación de mesas, pues no va a pasar nada. Aquí yo diría que en la Feria lo realmente interesante sería ver cuáles van a ser las estrategias para evitar contagios”.