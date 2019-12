Advierten panistas defenderán la vida, van contra aborto legal

Guanajuato capital.- Legisladores locales y federales del Partido Acción Nacional (PAN) advierten que lucharán contra la aprobación de reformas legales relacionadas con el aborto legal y lo señalaron abiertamente durante una conferencia ofrecida por la activista argentina Chinda Brandolino.

La plática se realizó en el hotel Misión Exprés en Irapuato el pasado viernes y en el video en vivo, que compartió la usuaria Esmeralda Segoviano, se observa a los legisladores federales: Éctor Jaime Ramírez Barba, Melanie Murillo Chávez y Sergio Ascencio Barba, además las diputadas locales Emma Tovar Tapia, Lorena Alfaro García, Martha Delgado Zárate y Katya Soto Escamilla.

Iniciada la conferencia se incorporó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, ahí también se encontraban religiosos e integrantes de grupos pro vida.

Antes de iniciar la conferencia, el diputado federal, Sergio Ascencio Barba, pidió la iluminación de Dios para reflexionar sobre el tema: “Que Dios te ilumine y que Dios nos ilumine porque te necesitamos fuertemente”, refiriéndose a Brandolino.

Después la diputada local, Katya Soto Escamilla, refirió un compromiso de parte de los legisladores del PAN a defender la vida. En la legislatura local existe una iniciativa de reforma al Código Penal presentada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) relacionada con la despenalización del aborto.

La diputada federal, Melanie Murillo dijo que la personas creen que en Guanajuato “somos mochos, porque no estamos en legislaciones de avanzada, porque no permitimos el aborto” y sostuvo ser creyente del valor supremo de la vida.

Quiero que sepan que no estamos solos que hay gente en todo el país y que son más los que están en favor de la vida y por eso no va a ser una iniciativa que pase pronto, por eso no es una iniciativa que el Presidente agarre y mande a consulta o agarren una reunión como la que tenemos hoy y que diga quién está a favor y quién está en contra, no es una tarea fácil y aquí en Guanajuato esto no es batalla de un día y o es batalla de hoy, o que esté de modo aquí en Guanajuato todos los días se trabaja”, señaló.