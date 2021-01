Advierten que dióxido de cloro no sirve para curar el COVID-19

El Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado. destacó que el dióxido de cloro no sirve para curar el COVID-19.

León, Guanajuato.- El dióxido de cloro no sirve como tratamiento contra el coronavirus COVID-19, afirmó tajantemente Luis Carlos Zuñiga Durán, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado.

En los últimos días ha circulado la versión de que este compuesto químico, que existe como gas verde amarillento por encima de 11 ° C, un líquido marrón rojizo entre 11 ° C y -59 ° C, y como cristales de color naranja brillante por debajo de -59 °, ayuda a curar el COVID-19.

Incluso en su conferencia de prensa virtual del 13 de enero, Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación del Estado, antes de iniciar su intervención se tomó un vaso de agua natural frente a la cámara y dijo que era su dosis de dióxido de cloro.

No hay evidencia científica de que sirva

Autoridades alertan a la población que el dióxido de cloro no sirve para curar el coronavirus COVID-19. Foto: cortesía.

Interrogado al respecto, Luis Carlos Zúñiga declaró que esto es uno de los tantos mitos que han circulado sobre curas milagrosas para COVID.

No hay evidencia científica que demuestre que el dióxido de cloro sirve para tratar el coronavirus, pero sí hay evidencia de que puede ser tóxico. Se utiliza para blanquear, pero no para las personas.

Destacó que lo mejor y más importante es acudir con un médico y no utilizar remedios caseros.

Ni el dióxido de cloro, ni los gargarismos, ni la secadora de pelo a altas temperaturas (frente a la boca) han demostrado ser efectivos contra el Covid. Lo mejor es ponerse en manos de un facultativo. Este dióxido de cloro lo recetan para otro tipo de padecimientos. Conclusión: no sirve”, sostuvo.

