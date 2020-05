Apenas inicia fase 3 y advierten que es pronto para hacer vida normal

León, Guanajuato.- Guanajuato no puede ‘cantar victoria’ ante el Covid-19 y regresar como si nada a las actividades.

En entrevista el infectólogo Alejandro Macías y el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, Juan Luis Mosqueda, aseguran que no será nada sencillo el regreso a la “normalidad” y hay que tomar las decisiones con mucho cuidado.

León, por ejemplo, registra una baja letalidad porque apenas entrará en fase 3.

Guanajuato registra solamente el 1.3% de las defunciones a nivel nacional.

Pero no es motivo para pensar que no hay riesgos en reiniciar las actividades.

Macías mencionó que en un corto plazo será necesario aplicar también pruebas serológicas (rápidas) que permitan identificar cuánta gente tiene anticuerpos y ya se enfermó.

El Gobernador (Diego Sinhue Rodríguez) tendrá que estar orientando la salida de la cuarentena regional y por sectores, cuándo la industria, cuándo el comercio, cuándo los espectáculos, no será sencillo, pero en Guanajuato se han hecho más pruebas en promedio y existe lo suficiente para tener una buena coordinación y tomar las decisiones apropiadas”.

Mosqueda Gómez insistió en que no se puede el 1 de junio regresar a la actividad como antes de la pandemia.

Guanajuato está lejos de haber superado la pandemia por el Covid 19 y la situación favorable que enfrentan algunos municipios, como León, no es motivo para bajar la guardia.

El doctor Alejandro Macías Hernández, comisionado especial para la atención de la pandemia de influenza en 2019, comentó que en León es evidente la baja actividad del virus y por consiguiente una menor letalidad, pero los casos se incrementan.

No dudo que los pacientes sean tratados bien y eso reduce la mortalidad, sin embargo no podemos echar las campanas al vuelo porque probablemente vamos a ver un incremento y no son momentos para volver todo a la normalidad”, opinó.