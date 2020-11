Advierten que habrá retiro de permisos para comerciantes que no cumplan medidas

Celaya.- El gobierno municipal de Celaya pondrá mano dura con los comerciantes que no cumplan con las medidas sanitarias con clausuras y retiro de permisos en caso de ser reincidentes.

Tras una reunión de casi tres horas entre autoridades municipales y líderes de comerciantes, acordaron que al comercio popular se le permitirá instalarse diariamente con la condicionante de cumplir con todas las medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19.

La idea era llegar a acuerdo importantes con todo el comercio y todos los mercados, con la implementación de todos los protocolos, con no permitir la entrada de mucha gente, el límite de aforo, que se tome la temperatura, habilitar una entrada y una salida y vamos a estar muy pendientes porque quien no se sujete a todo esto se les va a clausurar”, señaló la alcaldesa Elvira Paniagua tras la reunión.

El martes pasado, decenas de comerciantes de las inmediaciones de los mercados Hidalgo y Morelos fueron retirados por inspectores de Fiscalización con el argumento de que el decreto municipal de medidas generales de seguridad y salud para la reactivación de establecimientos señalaba que el comercio popular solo podría instalarse de miércoles a sábado mientras el semáforo permanezca en naranja.

Esta medida contraviene con los nuevos lineamientos del Semáforo Estatal de Reactivación Económica, ya que no se restringe días ni horarios en ningún giro comercial.

La directora de Fiscalización, Azucena Arredondo Mendoza informó que en la reunión estuvieron presentes líderes de comerciantes, presidentes de mercados públicos y cinco líderes de los principales tianguis de la ciudad, con quienes se acordó reforzar las medidas de prevención.

Llegamos al acuerdo de que si no se acatan las medidas de seguridad ya no va a ser solo sanción o multa sino vamos a ver la forma de retirar permisos y en su caso clausuras. Vamos a empezar a checar en restaurantes, bares y antros para checar el 20 por ciento de aforo que deben tener, el distanciamiento entre mesa y mesa”; dijo la funcionaria.

El presidente de los comerciantes del Mercado Morelos, Enrique Martínez Godínez señaló que el gremio acatará las medidas acordadas con la autoridad, ya que de lo contrario habrá retiros de permisos para vender.

Nos van a clausurar en caso de ser reincidentes que les cobren multas dos o tres veces en los mercados ahí se les podrá quitar la concesión, habrá mano dura. Esta bien, es un mercado municipal, no somos dueños, somos concesionarios y si compañeros no entienden no los puedes estar defendiendo siempre.

Nosotros tenemos la obligación como lideres de invitar a la gente a que se cuide y use su cubrebocas, cuidar los mercados y no permitir la entrada si no trae el cubrebocas, muchos ya habían bajado la guardia. Nos echamos el compromiso de invitar a la gente a que use su cubrebocas”, comentó.