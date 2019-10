Advierten 'sorpresa' dueños de palcos

León.- Propietarios de palcos y plateas que integran la asociación “Salvemos nuestro estadio” aseguraron que exigirán que el inmueble sea entregado al Club Social y Deportivo León A.C.

Eduardo Hernández Padilla, tesorero de la asociación, dijo que la pelea por el estadio patrimonio de los leoneses aún no termina y darán la sorpresa a Roberto Zermeño y a su socio Héctor González.

Añadió que ellos no tienen por qué condicionar la renta del estadio León a que bajen los costos de las entradas a los partidos y las cuotas de mantenimiento, dado que se pone en riesgo el estado financiero del equipo.

La nómina de los jugadores es muy alta y se generarían problemas. En cuanto a la rebajaba a cuotas de mantenimiento de palcos y plateas, Roberto Zermeño no lo hizo cuando era directivo, por el contrario aumentó todo”.

Al Club Social y Deportivo León A.C. lo representan dos de los socios fundadores, Alfonso Sánchez López y Guillermo Liceaga Díaz Infante, y aseguraron que no permitirán que se consume el fraude.

El exjuez Guillermo Liceaga señaló que hay indignación por la forma que se ha llevado a cabo el juicio.

Destacó que resulta raro que el secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, acepte como si nada que se perdió el estadio, cuando estuvo involucrado en la creación del Fideicomiso que lo custodiaba.

Lo que puedo decir es que hasta la fecha Alfonso Sánchez y yo seguimos siendo directivos del Club Social y Deportivo León A. C. El Primer Tribunal Colegiado Civil del XVI de Circuito en Guanajuato reconoció nuestra personalidad como asociados “fundadores” en el juicio mercantil 009/2006, del juzgado de Distrito”, señaló.

Eduardo Hernández Padilla reiteró que la lucha continúa.

Esto no se termina… un proceso plagado de irregularidades desde la firma del fideicomiso. No nos pueden despojar de un patrimonio de la ciudad, a Zermeño no le interesa el estadio, sino los 60 mil metros de terreno en el que está”.